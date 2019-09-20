Политика
ИзвестияЛукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
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Во-первых, это внутреннее дело Белоруссии. Это не должно препятствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов, потому что существующие режимы между Россией и Беларусью, конечно, учитываются при проведении таких переговоров и так или иначе согласовываются между партнерами.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс 07:34
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 11:41, Вашингтон
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 11:41, Вашингтон
Культура
В Москве открылась мультимедийная выставка Никаса Сафронова
Культуромания вчера в 13:21
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Политика
Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана
Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана.
Известия 10:54
Шоу-бизнес
Астролог назвала дату развода Ксении Собчак и Константина Богомолова
Астролог Татьяна Чодрон озвучила дату развода недавно поженившихся Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Дни24 02:34
Политика
Подозреваемый в убийстве грузина в Берлине заявил о гражданстве России
Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине заявил российским дипломатам в Берлине, что имеет гражданство России.
РБК 11:21
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Происшествия
Генпрокуратура просит изменить приговор актеру Павлу Устинову
Генпрокуратура считает вину Устинова доказанной, но решение суда — «чрезмерно суровым» и предлагает назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы.
Эхо Москвы вчера в 19:04
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
RT на русском 09:53
Политика
Миллер сообщил о «плане Б» по транзиту газа через Украину
Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, Россия готова временно продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу через Украину, если киевские власти успеют к 2020 году создать газотранспортного оператора в соответствии с третьим энергопакетом ЕС.
Экономика сегодня вчера в 13:18
Политика
Deutsche Welle могут лишить аккредитации в РФ
Представителей немецкой телерадиокомпании «Deutsche Welle» лишат аккредитации в России, если они снова не явятся на заседание комиссии Госдумы РФ по расследованию вмешательства во внутренние дела страны.
Новостной фронт 09:48
Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Военную операцию в Йемене начала возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция.
Красная весна вчера в 23:04
Политика
В Киеве назвали условие отмены блокады Донбасса
18 сентября Пристайко заявил, что в курсе планов президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе.
Известия 08:03
Армия и оружие
СМИ сообщили об угрозах лидера «Хезболлы» Саудовской Аравии
Как пишут СМИ, Хасан Насралла дал понять, что в случае начала военных действий со стороны Саудовской Аравии Иран уничтожит Эр-Рияд.
iReactor 11:09
Футбол
Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам первого игрового дня Лиги чемпионов Россия смогла немного увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
Российская газета 18 сентября в 00:55
Культура
Мультсериал «Маша и Медведь» отправился на британские гастроли
Российский мультсериал "Маша и Медведь" 20 сентября выйдет в прокат в кинотеатрах Великобритании.
РЕН ТВ вчера в 21:12
Армия и оружие
Опубликовано видео успешного пуска ракеты комплекса «Искандер-М»
Накануне в Казахстане наши расчеты комплексов "Искандер-М" нанесли ракетный удар по лагерю условных террористов, который находился на расстоянии в сотни километров.
ТВ Центр 02:11
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Кино
«Рэмбо: Последняя кровь»: зачем Сталлоне решил тряхнуть стариной
Первый фильм знаменитой саги о правдорубе и правдолюбе, герое и ветеране вьетнамской войны Джоне Рэмбо вышел еще в 1982 году.
Телепрограмма вчера в 07:21
Армия и оружие
Море огня: работу батареи «Солнцепеков» сняли на видео
Российская газета 08:44
Здоровье
Новым главврачом областной больницы назначена Анна Савищева
Новым главным врачом Тульской областной больницы назначена Анна Савищева, ранее занимавшая должность главврача областного кардиодиспансера.
Тульские новости 10:12
Политика
Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
Сегодня, 20 сентября, Алексей Текслер официально вступает в должность губернатора Челябинской области. Инаугурация проходит в театре драмы.
Челябинск Сегодня 02:09
Политика
Европарламент принял резолюцию против пересмотра истории
Европейский парламент (ЕП) 535 голосами «за» при всего 66 «против» принял резолюцию о недопустимости пересмотра европейской истории.
Взгляд.ру вчера в 08:18
Происшествия
СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске
Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.
РБК 05:43
Путешествия
В Иркутской области ограничили туризм на Байкале
Правительство Иркутской области утвердило правила организации туризма и отдыха на Байкале, чтобы обеспечить соблюдение норм нагрузок на природу.
Интерфакс 07:41
Авто
Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG
Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.
SpeedMe 18 сентября в 08:58
Экономика
Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия вчера в 19:50
Футбол
Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport 07:22