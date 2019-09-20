Политика

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Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
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Дмитрий Песков
Во-первых, это внутреннее дело Белоруссии. Это не должно препятствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов, потому что существующие режимы между Россией и Беларусью, конечно, учитываются при проведении таких переговоров и так или иначе согласовываются между партнерами.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс 07:34

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