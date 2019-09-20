Во-первых, это внутреннее дело Белоруссии. Это не должно препятствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов, потому что существующие режимы между Россией и Беларусью, конечно, учитываются при проведении таких переговоров и так или иначе согласовываются между партнерами.

Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Политика Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана.

Шоу-бизнес Астролог назвала дату развода Ксении Собчак и Константина Богомолова Астролог Татьяна Чодрон озвучила дату развода недавно поженившихся Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Политика Подозреваемый в убийстве грузина в Берлине заявил о гражданстве России Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине заявил российским дипломатам в Берлине, что имеет гражданство России.

Происшествия Генпрокуратура просит изменить приговор актеру Павлу Устинову Генпрокуратура считает вину Устинова доказанной, но решение суда — «чрезмерно суровым» и предлагает назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Политика Миллер сообщил о «плане Б» по транзиту газа через Украину Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, Россия готова временно продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу через Украину, если киевские власти успеют к 2020 году создать газотранспортного оператора в соответствии с третьим энергопакетом ЕС.

Политика Deutsche Welle могут лишить аккредитации в РФ Представителей немецкой телерадиокомпании «Deutsche Welle» лишат аккредитации в России, если они снова не явятся на заседание комиссии Госдумы РФ по расследованию вмешательства во внутренние дела страны.

Армия и оружие Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене Военную операцию в Йемене начала возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция.

Политика В Киеве назвали условие отмены блокады Донбасса 18 сентября Пристайко заявил, что в курсе планов президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе.

Армия и оружие СМИ сообщили об угрозах лидера «Хезболлы» Саудовской Аравии Как пишут СМИ, Хасан Насралла дал понять, что в случае начала военных действий со стороны Саудовской Аравии Иран уничтожит Эр-Рияд.

Футбол Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА По итогам первого игрового дня Лиги чемпионов Россия смогла немного увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.

Культура Мультсериал «Маша и Медведь» отправился на британские гастроли Российский мультсериал "Маша и Медведь" 20 сентября выйдет в прокат в кинотеатрах Великобритании.

Армия и оружие Опубликовано видео успешного пуска ракеты комплекса «Искандер-М» Накануне в Казахстане наши расчеты комплексов "Искандер-М" нанесли ракетный удар по лагерю условных террористов, который находился на расстоянии в сотни километров.

Общество В России могут отменить несколько профессиональных праздников В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Кино «Рэмбо: Последняя кровь»: зачем Сталлоне решил тряхнуть стариной Первый фильм знаменитой саги о правдорубе и правдолюбе, герое и ветеране вьетнамской войны Джоне Рэмбо вышел еще в 1982 году.

Здоровье Новым главврачом областной больницы назначена Анна Савищева Новым главным врачом Тульской областной больницы назначена Анна Савищева, ранее занимавшая должность главврача областного кардиодиспансера.

Политика Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области Сегодня, 20 сентября, Алексей Текслер официально вступает в должность губернатора Челябинской области. Инаугурация проходит в театре драмы.

Политика Европарламент принял резолюцию против пересмотра истории Европейский парламент (ЕП) 535 голосами «за» при всего 66 «против» принял резолюцию о недопустимости пересмотра европейской истории.

Происшествия СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.

Путешествия В Иркутской области ограничили туризм на Байкале Правительство Иркутской области утвердило правила организации туризма и отдыха на Байкале, чтобы обеспечить соблюдение норм нагрузок на природу.

Авто Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.

Экономика Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.