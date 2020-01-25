Энергетика
МонаВистаЛукашенко утвердил внесение изменений в газовый контракт с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола, предусматривающий внесение изменений в соглашение с Россией о поставках природного газа. Соответствующий президентский указ 25 января опубликован на онлайн-портале правовой информации белорусской республики.
Читать в источнике
Оценить714
с чего всё началось
«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение <…> о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», — говорится в документе.Известия24 января в 21:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
Футбол
У тренера «Краснодара» Мусаева родилась дочь
Гаджеты
Logitech выпускает обновлённую версию мыши Logitech G Pro
Компания Logitech представила обновлённую мышь Logitech G Pro.
Политика
Депутаты в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорила полномочия российской делегации.
Политика
Подданный Японии задержан в России за попытку собрать секретные данные
Подданный Японии 25 декабря 2019 года был задержан в России за попытку получения секретных материалов о российском военном потенциале.
Общество
«Работа.ру»: россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц
Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
Происшествия
В Нижневартовске стрельба из автомата закончилась погромом в кафе
Шоу-бизнес
Российская актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
63-летняя советская, американская и российская актриса Наталья Андрейченко, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания", пропала в Мексике.
Авто
Бюджетный аналог Haval H6 пользуется на родине ажиотажным спросом
Игры
Игрок в EVE Online продал космический корабль за $40 тысяч
Один из игроков в EVE Online продал редкий космический корабль за миллион PLEX (внутриигровая валюта), что эквивалентно $40 тысячам.
Происшествия
На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Музыка
Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях
Американская певица Билли Айлиш получила «Грэмми» в пяти из шести номинаций — «Песня года», «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом».
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель
Впервые с ноября прошлого года цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Происшествия
У российского подростка во рту взорвалась электронная сигарета
У 17-летнего подростка из города Аткарск Саратовской области во рту взорвалась электронная сигарета.
Космос
Ученые России и США хотят объединиться, чтобы найти общий «Марс»
Российские и американские ученые готовятся в этом году вместе «лететь» на Луну и Марс.
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Здоровье
На Украине зафиксировали первый случай коронавируса в 2020 году
На Украине зафиксировали один случай заболевания коронавирусом, информацию о заражении подтвердили в Киевском городском лабораторном центре минздрава страны 27 января.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Происшествия
Найден отец, оставивший детей в Шереметьево
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться
Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Культура
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Общество
Автодилеры предложили штрафовать за скрутку пробега у автомобилей
Глава ассоциация «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев предложил ввести штрафы за скрутку пробега у подержанных машин.
Общество
Монголия закрыла границу с Китаем из-за коронавируса
Власти Монголии в связи со вспышкой коронавируса нового типа в Китае закрывают границу с соседней страной, приостанавливают работу учебных заведений и запрещают все массовые собрания, передает агентство Монцамэ.
Происшествия
Двух подростков нашли мертвыми под снегом в Оренбуржье
«Родственники самостоятельно обнаружили следы, которые вели от дороги к отвалам, где нашли тела двоих мальчиков, засыпанные осыпью искусственного отвала породы со снегом», - рассказали в ведомстве.
Политика
Комиссия по этике рекомендовала исключить Игнатьева из «Единой России»
Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генерального совета партии исключить Игнатьева из партии и приостановить его членство в региональном политсовете, уточнил источник.
Экономика
Минск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты
За шестилетний налоговый маневр Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты необходимой пошлины, но с 2019 года эта схема перестала действовать.
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку
В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.