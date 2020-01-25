с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола, предусматривающий внесение изменений в соглашение с Россией о поставках природного газа. Соответствующий президентский указ 25 января опубликован на онлайн-портале правовой информации белорусской республики.

Лукашенко утвердил внесение изменений в газовый контракт с Россией

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Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель Впервые с ноября прошлого года цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.

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Политика AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.

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Происшествия Двух подростков нашли мертвыми под снегом в Оренбуржье «Родственники самостоятельно обнаружили следы, которые вели от дороги к отвалам, где нашли тела двоих мальчиков, засыпанные осыпью искусственного отвала породы со снегом», - рассказали в ведомстве.