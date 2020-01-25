Энергетика

МонаВистаМонаВистаЛукашенко утвердил внесение изменений в газовый контракт с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола, предусматривающий внесение изменений в соглашение с Россией о поставках природного газа. Соответствующий президентский указ 25 января опубликован на онлайн-портале правовой информации белорусской республики.
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с чего всё началось
«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение <…> о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», — говорится в документе
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Известия24 января в 21:38

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Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией

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Известия24 января в 21:38

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Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией

РБК24 января в 23:27

Минск и Москва подготовили изменение в соглашение о формировании цен на газ

ПРАЙМ24 января в 19:58
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