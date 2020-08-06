Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года
Смотрите также
В Петербурге погаснет телебашня в знак траура по погибшим в Бейруте
Армия Израиля нанесла удар по инфраструктуре ХАМАС в Газе
Лукашенко заявил, что ему «подкинули» коронавирус
«Аэрофлот» отменил ряд международных рейсов в августе
Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде
Во Франции задержан захвативший заложников в отделении банка мужчина
SpaceX провела первые лётные испытания прототипа ракеты Starship
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Нидерланды приняли запрос от РФ на пересмотр налогового соглашения
Daimler сможет увеличить запас хода электрокаров до 700 километров
Билл Гейтс предупредил о катастрофе хуже коронавируса
СК проверит информацию о смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия
Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
Лукашенко назвал Путина старшим братом
Лукашенко назвал условие для выдачи задержанных россиян Украине
Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года
Билл Гейтс предупредил о катастрофе хуже коронавируса
В Бейруте по делу о взрыве в порту задержали 16 человек
В России запатентовали препарат от коронавируса
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
США пригрозили немецкому порту санкциями из-за «Северного потока-2»
СК проверит информацию о смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия
Минздрав предложил изменить состав автоаптечки
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
Назван на 80 процентов увеличивающий риск развития рака фактор
Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Соперница Лукашенко отменила предвыборный митинг в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Владимир Путин найдет преемника и не будет главой государства до 2036 года.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью
украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что, по его мнению, коллега Владимир Путин не останется президентом до 2036 года.
Подробнее о событии