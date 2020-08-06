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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Владимир Путин найдет преемника и не будет главой государства до 2036 года.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью
 украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что, по его мнению, коллега Владимир Путин не останется президентом до 2036 года.
РБКвчера в 12:37
Подробнее о событии
Царьград

Лукашенко о преемнике для России: «Путин не будет держаться за власть»

Царьградвчера в 12:11
РИА Новости

Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года

РИА Новостивчера в 13:56
РБК

Лукашенко «гарантировал», что Путин не останется президентом до 2036 года

РБКвчера в 12:37
Росбалт

«Стопроцентно гарантирую»: Лукашенко заявил, что Путин не останется президентом до 2036 года

Росбалтвчера в 12:30
URA.Ru

Лукашенко рассказал, когда Путин уйдет с поста президента. «Я вам стопроцентно гарантирую»

URA.Ruвчера в 14:32
ТАСС

Лукашенко считает, что Путин не останется президентом России до 2036 года

ТАССвчера в 11:54
Московский Комсомолец

Лукашенко предрек скорый уход Путина от власти

Московский Комсомолецвчера в 11:49
КП - Беларусь

Лукашенко: «Путин не будет держаться за власть посиневшми руками»

КП - Беларусьвчера в 13:07

Обвиняемую в шпионаже Цуркан поместили на карантин из-за коронавируса

Бывшего члена правления "Интер РАО" Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже, поместили на карантин в СИЗО "Лефортово" из-за подозрения на коронавирус, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обвиняемую в шпионаже Цуркан поместили на карантин из-за коронавируса
Интерфаксвчера в 16:43

Режиссер «Матрицы» подтвердила, что трилогия посвящена трансгендерам

Американский режиссер и сценарист Лилли Вачовски, создавшая вместе с сестрой Ланой фильмы о "Матрице", в интервью с Netflix Film Club подтвердила теорию фанатов о том, что их научно-фантастическая трилогия посвящена трансегендерам и гендерной идентичности, сообщает Independent.
РИА Новости17:32
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Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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ОБСЕ: с начала перемирия на Донбассе зафиксировано 250 нарушений

В отчете мониторинговой миссии ОБСЕ указывается на то, что за отчетный период с начала перемирия был зафиксирован 251 случай нарушения режима прекращения огня: 45 взрывов, 201 выстрел из стрелкового оружия, а также запуски сигнальных ракет.
Московский Комсомолецвчера в 19:38

Нидерланды приняли запрос от РФ на пересмотр налогового соглашения

Факт получения запроса от Минфина РФ о пересмотре действующего налогового соглашения подтвердило правительство Нидерландов, 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Министерства финансов Нидерландов Ремко Рауса.
ИА Красная Веснавчера в 11:54
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В Назрани ликвидировали боевика в ходе контртеррористической операции

Как сообщал оперштаб региона, режим контртеррористической операции введен в Назрани и на территории села Сагопши Малгобекского района Ингушетии в 22:25 6 августа "в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности".
ТАСС17:35
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБКвчера в 09:56
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