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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Владимир Путин найдет преемника и не будет главой государства до 2036 года.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью
 украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что, по его мнению, коллега Владимир Путин не останется президентом до 2036 года.
РБКвчера в 12:37
Подробнее о событии
РИА Новости

Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года

РИА Новостивчера в 13:56
Московский Комсомолец

Лукашенко предрек скорый уход Путина от власти

Московский Комсомолецвчера в 11:49
РБК

Лукашенко «гарантировал», что Путин не останется президентом до 2036 года

РБКвчера в 12:37
Росбалт

«Стопроцентно гарантирую»: Лукашенко заявил, что Путин не останется президентом до 2036 года

Росбалтвчера в 12:30
Царьград

Лукашенко о преемнике для России: «Путин не будет держаться за власть»

Царьградвчера в 12:11
ТАСС

Лукашенко считает, что Путин не останется президентом России до 2036 года

ТАССвчера в 11:54
Znak.com

Лукашенко оценил, будет ли Путин президентом до 2036 года

Znak.comвчера в 13:01
КП - Беларусь

Лукашенко: «Путин не будет держаться за власть посиневшми руками»

КП - Беларусьвчера в 13:07

Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятости

Представитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа обвинила Facebook в предвзятом отношении, после того как соцсеть удалила видео со страницы Трампа из-за ложных утверждений о коронавирусе, сообщает издание Hill.
Общественная служба новостейвчера в 23:20
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Голландский дизайнер показал свой вариант нового внедорожника УАЗ

Голландец, являющийся сотрудником итальянского ателье Granstudio, представил свое видение современного преемника УАЗ-469 в стиле Toyota FJ Cruise, то есть, короткобазным внедорожником с простыми формами, практически вертикальным лобовым стеклом и нотками ретро в дизайне.
Picsnews.netвчера в 05:06
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В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
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В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия

Москва, 7 августа 2020, 03:50 — REGNUM Россия применит ядерное оружие при условии любой ракетной атаки по своей территории, говорится в опубликованной 7 августа Генштабом ВС РФ статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» в газете «Красная звезда».
REGNUM20:50
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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