Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Владимир Путин найдет преемника и не будет главой государства до 2036 года.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью
 украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что, по его мнению, коллега Владимир Путин не останется президентом до 2036 года.
РБК12:37
Подробнее о событии
ТАСС

Лукашенко считает, что Путин не останется президентом России до 2036 года

ТАСС11:54
РИА Новости

Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года

РИА Новости13:56
РБК

Лукашенко «гарантировал», что Путин не останется президентом до 2036 года

РБК12:37
Росбалт

«Стопроцентно гарантирую»: Лукашенко заявил, что Путин не останется президентом до 2036 года

Росбалт12:30
Царьград

Лукашенко о преемнике для России: «Путин не будет держаться за власть»

Царьград12:11
URA.Ru

Лукашенко рассказал, когда Путин уйдет с поста президента. «Я вам стопроцентно гарантирую»

URA.Ru14:32
Московский Комсомолец

Лукашенко предрек скорый уход Путина от власти

Московский Комсомолец11:49
КП - Беларусь

Лукашенко: «Путин не будет держаться за власть посиневшми руками»

КП - Беларусь13:07

Турецкий беспилотник атаковал позиции курдов на северо-востоке Сирии

Ранее позиции курдов у Айн-Исса турецкие военные обстреливали 2 августа, а 29 июля турецкая армия и протурецкие группировки сирийской оппозиции обстреляли позиции СДС в районе поселка Абу Расейн на севере провинции Хасака.
Турецкий беспилотник атаковал позиции курдов на северо-востоке Сирии
ИА Красная Весна09:16

Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
402

Зидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал причину отсутствия валлийского форварда Гарета Бэйла в заявке команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».
RT на русском15:02

Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Известия07:04
87

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
66