Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Владимир Путин покинет пост президента до 2036 года. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Нет, это вы выдумали, никогда Путин не будет президентом до 2036 года, и я вам 100% гарантирую.