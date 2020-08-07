Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Владимир Путин покинет пост президента до 2036 года. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Нет, это вы выдумали, никогда Путин не будет президентом до 2036 года, и я вам 100% гарантирую.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью
украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что, по его мнению, коллега Владимир Путин не останется президентом до 2036 года.
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