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Piter.tv
Piter.tv

Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Владимир Путин покинет пост президента до 2036 года. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Нет, это вы выдумали, никогда Путин не будет президентом до 2036 года, и я вам 100% гарантирую.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью
 украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что, по его мнению, коллега Владимир Путин не останется президентом до 2036 года.
РБКвчера в 12:37
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РИА Новости

Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года

РИА Новостивчера в 13:56
Росбалт

«Стопроцентно гарантирую»: Лукашенко заявил, что Путин не останется президентом до 2036 года

Росбалтвчера в 12:30
Znak.com

Лукашенко оценил, будет ли Путин президентом до 2036 года

Znak.comвчера в 13:01
РБК

Лукашенко «гарантировал», что Путин не останется президентом до 2036 года

РБКвчера в 12:37
ТАСС

«Лукашенко никогда никуда не побежит». Главное из интервью президента Белоруссии

ТАССвчера в 14:35
Царьград

Лукашенко о преемнике для России: «Путин не будет держаться за власть»

Царьградвчера в 12:11
Московский Комсомолец

Лукашенко предрек скорый уход Путина от власти

Московский Комсомолецвчера в 11:49
КП - Беларусь

Лукашенко: «Путин не будет держаться за власть посиневшми руками»

КП - Беларусьвчера в 13:07

Дочь Заворотнюк заперлась в комнате и ждет результат теста на ковид

Анна написала, что сдала тест на коронавирус, а пока результата нет, то она заперлась в своей комнате, чтобы не подвергать опасности близких, и высовывает наружу нос только чтобы забрать тарелку с едой.
Вести.Ru5 августа в 07:24
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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
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Зидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал причину отсутствия валлийского форварда Гарета Бэйла в заявке команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».
RT на русскомвчера в 15:02

Представители коренных народов Сибири и Дальнего Востока попросили Илона Маска отказаться от продукции «Норникеля»

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Дождь05:17

В Бундестаге призвали власти ФРГ активнее защищать «Северный поток-2»

Правительство Ангелы Меркель должно занять проактивную позицию для защиты "Северного потока-2" от нападок США, заявил глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.
Российская газета05:29

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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МиГ-29 уничтожил в Ливии произведенные в США ЗРК MIM-23

Ряд средств массовой информации, ссылаясь заявление польского издание Defence24, сообщает, что истребители МиГ-29 российского производства в конце июля уничтожили разработанные Соединенными Штатами зенитные ракетные комплексы средней дальности MIM-23 Hawk, которые были расположены под городом Сирт в Ливии.
Военное дело04:54
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