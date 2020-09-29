Лукашенко уверен в развитии отношений между Белоруссией и Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отношения между страной и Россией в будущем будет продолжать развиваться — последовательно и динамично. Он добавил, что в этом заинтересованы братские народы.В источнике
Сегодняшний саммит важен для Союзного государства как продолжение диалога, который мы с президентом РФ Владимиром Путиным начали во время встречи в Сочи в сентябре текущего года. Это еще один важный шаг к укреплению добрососедства и развитию сотрудничества между нашими братскими народами.
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