Сегодняшний саммит важен для Союзного государства как продолжение диалога, который мы с президентом РФ Владимиром Путиным начали во время встречи в Сочи в сентябре текущего года. Это еще один важный шаг к укреплению добрососедства и развитию сотрудничества между нашими братскими народами.