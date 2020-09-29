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Mockva.ru
Mockva.ru 

Лукашенко уверен в развитии отношений между Белоруссией и Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отношения между страной и Россией в будущем будет продолжать развиваться — последовательно и динамично. Он добавил, что в этом заинтересованы братские народы.В источнике
Александр Лукашенко
Сегодняшний саммит важен для Союзного государства как продолжение диалога, который мы с президентом РФ Владимиром Путиным начали во время встречи в Сочи в сентябре текущего года. Это еще один важный шаг к укреплению добрососедства и развитию сотрудничества между нашими братскими народами.
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РБК

Лукашенко объяснил успехи Белоруссии сотрудничеством с Россией

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Лукашенко убежден в последовательном и динамичном развитии отношений Белоруссии с Россией

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В Волгоградской области развернут 2 тыс. инфекционных коек

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