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БИЗНЕС Online
БИЗНЕС Online

Лукашенко уволил поддержавшего протест посла в Словакии

Президент Беларуси Александр Лукашенко уволил посла Беларуси в Словакии Игоря Лещеня, передает госагентство «БелТА».В источнике
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Газета.Ru

Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла Белоруссии в Словакии

Газета.Ru16:09
РБК

Лукашенко отправил в отставку посла в Словакии после поддержки протестов

РБК12:00
Комсомольская правда

Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла Белоруссии в Словакии

Комсомольская правда11:04
ТАСС

Лукашенко уволил посла Белоруссии в Словакии, поддержавшего протесты

ТАСС11:19
RT на русском

Лукашенко отправил в отставку поддержавшего протесты посла

RT на русском11:18
Коммерсантъ

Лукашенко уволил поддержавшего протест посла в Словакии

Коммерсантъ11:40
РИА Новости

Лукашенко отправил в отставку поддержавшего протесты посла в Словакии

РИА Новости11:03
КП - Беларусь

Белорусского посла в Словакии Лещеню, который поддержал мирных протестующих, освободили от должности

КП - Беларусь11:19

Камуфляжные рясы для священников представили на форуме «Армия-2020»

На VI международном форуме «Армия-2020», который открылся в Подмосковье, в экспозиции Главного храма Вооруженных сил представлены военно-полевые рясы для священнослужителей - в том числе камуфляжные.
Общественное телевидение России11:43
10

«Роскосмос» назвал стоимость пуска многоразовой ракеты «Амур»

Ранее в пятницу сообщалось, что «Роскосмос» объявил конкурс на создание космического ракетного комплекса (КРК) с ракетой-носителем «Амур» на сжиженном природном газе и возвращаемой первой ступенью.
Известия21 августа в 04:34
24

Омские врачи выяснят причину расхождения с Charite по анализам Навального

Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи N1 в Омске Анатолий Калиниченко пока воздерживается от комментариев по поводу заявления немецкой клиники Charite о том, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен.
Интерфакс14:13
11

Адвокат Ефремова сообщил СК и Генпрокуратуре о давлении и угрозах

Адвокат Эльман Пашаев, защищающий артиста и театра кино Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, написал обращение председателю Следственного комитета и генеральному прокурору о давлении и угрозах уголовным делом ему самому.
Интерфакс15:30
27

Шесть стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму

Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
РИА Новости14:41
527

Ученые выяснили, что Солнечная система движется в облаке газа

Последние 30 тысяч лет Солнечная система движется в облаке газа, появившегося в результате взрыва сверхновой, выяснили исследователи под руководством старшего научного сотрудника Национального университета Австралии Антона Уолнера, 24 августа пишет научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
ИА Красная Весна15:46

Диетолог: раф-кофе считается высококалорийным напитком

Наталья Круглова, врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, в беседе с сайтом «Ридус» рассказала, что кофейный напиток раф, который сейчас крайне популярен, является очень калорийным.
Телеканал 360°04:57
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В Москве рассказали о санитарных мерах для школ к началу учебного года

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что новый учебный год в столичных школах начнется в обычном режиме, но с соблюдением дополнительных мер безопасности.
РБК11:46
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У Елены Малышевой родилась внучка

До недавних пор в семье у Елены Малышевой было настоящее мужское царство: сама телеведущая воспитала двух сыновей, и у ее старшего наследника также родилась два мальчика.
StarHit.ru14:00
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