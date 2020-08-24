Лукашенко уволил поддержавшего протест посла в Словакии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил посла Белоруссии в Словакии Игоря Лещеню, передает госагентство БелТА. Ранее дипломат публично поддержал протестующих против итогов выборов президента.В источнике
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Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла Белоруссии в Словакии
Комсомольская правдавчера в 11:04
Белорусского посла в Словакии Лещеню, который поддержал мирных протестующих, освободили от должности
КП - Беларусьвчера в 11:19