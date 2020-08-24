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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Лукашенко уволил поддержавшего протест посла в Словакии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил посла Белоруссии в Словакии Игоря Лещеню, передает госагентство БелТА. Ранее дипломат публично поддержал протестующих против итогов выборов президента.В источнике
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Газета.Ru

Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла Белоруссии в Словакии

Газета.Ruвчера в 16:09
РБК

Лукашенко отправил в отставку посла в Словакии после поддержки протестов

РБКвчера в 12:00
ТАСС

Лукашенко уволил посла Белоруссии в Словакии, поддержавшего протесты

ТАССвчера в 11:19
Коммерсантъ

Лукашенко уволил поддержавшего протест посла в Словакии

Коммерсантъвчера в 11:40
RT на русском

Лукашенко отправил в отставку поддержавшего протесты посла

RT на русскомвчера в 11:18
Комсомольская правда

Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла Белоруссии в Словакии

Комсомольская правдавчера в 11:04
РИА Новости

Лукашенко отправил в отставку поддержавшего протесты посла в Словакии

РИА Новостивчера в 11:03
КП - Беларусь

Белорусского посла в Словакии Лещеню, который поддержал мирных протестующих, освободили от должности

КП - Беларусьвчера в 11:19

Пародия на Капитана Америку: Дженсена Эклса показали в образе Солдатика для третьего сезона «Пацанов»

До супергеройского дебюта Дженсена Эклса в третьем сезоне «Пацанов» еще жить и жить, поэтому сетевой иллюстратор BossLogic решил помочь поклонникам скоротать время.
Киноафиша Россиивчера в 07:13

ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ruвчера в 12:02
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Инсорсеры продолжат расти в кризис

По словам директора по стратегии и инновациям "Техносерва" Максима Гарусева, стратегии инсорсинговых компаний не поменяются: влияние кризиса, хоть и ощутимо, но не столь сильно, чтобы глобально изменить установки.
ComNews.ruвчера в 19:30