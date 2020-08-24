Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Лукашенко уволил поддержавшего протест посла в Словакии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил посла Белоруссии в Словакии Игоря Лещеню, передает госагентство БелТА. Ранее дипломат публично поддержал протестующих против итогов выборов президента.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла Белоруссии в Словакии

Газета.Ruвчера в 16:09
RT на русском

Лукашенко отправил в отставку поддержавшего протесты посла

RT на русскомвчера в 11:18
Коммерсантъ

Лукашенко уволил поддержавшего протест посла в Словакии

Коммерсантъвчера в 11:40
ТАСС

Лукашенко уволил посла Белоруссии в Словакии, поддержавшего протесты

ТАССвчера в 11:19
РБК

Лукашенко отправил в отставку посла в Словакии после поддержки протестов

РБКвчера в 12:00
Комсомольская правда

Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла Белоруссии в Словакии

Комсомольская правдавчера в 11:04
РИА Новости

Лукашенко отправил в отставку поддержавшего протесты посла в Словакии

РИА Новостивчера в 11:03
КП - Беларусь

Белорусского посла в Словакии Лещеню, который поддержал мирных протестующих, освободили от должности

КП - Беларусьвчера в 11:19

Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом, передает «РИА Новости».
Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября
Известия22:31
288

Меркель призвала российские власти расследовать отравление Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас в совместном заявлении призвали российские власти провести открытое расследование отравления оппозиционера Алексея Навального.
Меркель призвала российские власти расследовать отравление Навального
МР7.рувчера в 15:58
733

Врач оценил поставленный немецкими медиками диагноз Навальному

Заведующий кафедрой судебной медицины Сеченовского университета Юрий Пиголкин 24 августа в разговоре с «Известиями» оценил диагноз, который поставили немецкие врачи блогеру Алексею Навальному.
Известиявчера в 13:33
242

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
322

Дерматолог назвала способ застраховаться от раннего появления морщин

Дерматолог, руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева назвала способы застраховаться от раннего появления морщин и сохранить лицо в хорошем состоянии.
Вечерняя Москва21:30
1

Турчинов заявил о возможности Зеленского вторгнуться в Крым

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что у главы государства Владимира Зеленского существуют возможности для наступления и вторжения на территорию Республики Крым.
Известия21:33
122

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

"В ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой из Газы на территорию Израиля сегодня, наши танки и самолеты только что нанесли удар по военным постам ХАМАС и подземным объектам в Газе", - говорится в сообщении армии в Twitter.
РИА Новости22:40
85