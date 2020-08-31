Лукашенко уволил посла в Испании, призывавшего пересчитать голоса
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом уволил посла республики в Испании Павла Пустового, сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.В источнике
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