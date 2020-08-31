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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко уволил посла в Испании, призывавшего пересчитать голоса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом уволил посла республики в Испании Павла Пустового, сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Лукашенко уволил предложившего пересчитать голоса посла в Испании

РБК14:19
Известия

Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Испании

Известия12:59
РИА Новости

Лукашенко уволил посла в Испании, призывавшего пересчитать голоса

РИА Новости13:52
Газета.Ru

Лукашенко отправил в отставку выступившего за пересчет голосов посла

Газета.Ru13:25
RT на русском

Лукашенко отправил в отставку посла Белоруссии в Испании

RT на русском13:20
ТАСС

Посла Белоруссии в Испании Пустового освободили от должности

ТАСС13:11
Коммерсантъ

Лукашенко уволил посла Белоруссии в Испании после его слов о насилии силовиков

Коммерсантъ14:08
КП - Беларусь

Лукашенко снял с должности посла Беларуси в Испании Павла Пустового. Ранее он осудил насилие и призвал пересчитать голоса

КП - Беларусь14:22

Песков: в Кремле сожалеют об отказе от русского языка на Украине

В Кремле выражают сожаление по поводу решения украинских властей перевести все русскоязычные школы в стране на украинский язык обучения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политическая Экспертиза06:00
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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