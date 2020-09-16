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Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.В источнике
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Газета.Ru

Лукашенко уволил посла в Латвии

Газета.Ru17:01
РИА Новости

Лукашенко лишил ранга трех дипломатов

РИА Новостивчера в 15:19
Коммерсантъ

Лукашенко лишил Латушко ранга дипломата

Коммерсантъвчера в 15:22
РБК

Лукашенко лишил члена совета белорусской оппозиции ранга посла

РБКвчера в 14:54
ТАСС

Лукашенко лишил дипломатического ранга Латушко и бывшего посла в Словакии Лещеню

ТАССвчера в 14:49
RT на русском

Лукашенко уволил посла Белоруссии в Латвии

RT на русскомвчера в 14:47
Телеканал 360°

Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Телеканал 360°вчера в 15:43
КП - Беларусь

Лукашенко снял посла Беларуси в Латвии и лишил дипломатического ранга Латушко и Лещеню

КП - Беларусьвчера в 15:02

Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с заявлением о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБКвчера в 16:59
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Известия15 сентября в 00:32
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Германия предложила США сделку по «Северному потоку-2»

«Взамен [запуска терминалов] США обеспечат беспрепятственное завершение строительства и эксплуатацию "Северного потока-2"», — говорится в предложении германской стороны, направленном в августе 2020 года министром финансов ФРГ Олафом Шольцом своему американскому коллеге Стивену Мнучину.
Lenta.ruвчера в 05:38
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«США — банкрот». Роберт Кийосаки призвал покупать биткоин и золото

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РБКвчера в 10:29