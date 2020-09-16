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Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.В источнике
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Газета.Ru

Лукашенко уволил посла в Латвии

Газета.Ru17:01
Телеканал 360°

Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Телеканал 360°вчера в 15:43
РИА Новости

Лукашенко лишил ранга трех дипломатов

РИА Новостивчера в 15:19
РБК

Лукашенко лишил члена совета белорусской оппозиции ранга посла

РБКвчера в 14:54
ТАСС

Лукашенко лишил дипломатического ранга Латушко и бывшего посла в Словакии Лещеню

ТАССвчера в 14:49
RT на русском

Лукашенко уволил посла Белоруссии в Латвии

RT на русскомвчера в 14:47
Коммерсантъ

Лукашенко лишил Латушко ранга дипломата

Коммерсантъвчера в 15:22
КП - Беларусь

Лукашенко снял посла Беларуси в Латвии и лишил дипломатического ранга Латушко и Лещеню

КП - Беларусьвчера в 15:02

Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральныйвчера в 01:06
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Слова Путина о ядерном статусе РФ вызвали мурашки у экс-главы Госдепа

Американский журналист Боб Вудворд в своей книге «Ярость» написал, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп раскрыл ему детали разговора экс-главы Госдепа Рекса Тиллерсона и президента России Владимира Путина.
ФАНвчера в 11:16
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши подала в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РИА Новости21:44
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Глава МИД Китая заявил о «прочных как скала» отношениях с Россией

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что отношения России и Китая прочны «как скала», что имеет большое значение для поддержания мира и безопасности в регионе и в мире, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на интервью Ван И агентству Xinhua.
Ведомости01:11
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русскомвчера в 10:10
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NASA заявило о подготовке миссии для поиска жизни на Венере

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассматривает проекты двух научных миссий на планеты Солнечной системы, одна из которых отправится на Венеру для поиска следов жизни на планете, сообщает Reuters.
РБК01:16

Песков сообщил, что решений о повышении НДПИ или акцизов на табак нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об инициативах Минфина по повышению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для химической и металлургической промышленности и увеличению акцизов на табак.
RT на русскомвчера в 06:55
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