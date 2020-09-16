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Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.В источнике
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Газета.Ru

Лукашенко уволил посла в Латвии

Газета.Ru17:01
RT на русском

Лукашенко уволил посла Белоруссии в Латвии

RT на русскомвчера в 14:47
Коммерсантъ

Лукашенко лишил Латушко ранга дипломата

Коммерсантъвчера в 15:22
РБК

Лукашенко лишил члена совета белорусской оппозиции ранга посла

РБКвчера в 14:54
ТАСС

Лукашенко лишил дипломатического ранга Латушко и бывшего посла в Словакии Лещеню

ТАССвчера в 14:49
Телеканал 360°

Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Телеканал 360°вчера в 15:43
РИА Новости

Лукашенко лишил ранга трех дипломатов

РИА Новостивчера в 15:19
КП - Беларусь

Лукашенко снял посла Беларуси в Латвии и лишил дипломатического ранга Латушко и Лещеню

КП - Беларусьвчера в 15:02

Евродепутаты хотят внести граждан РФ в список санкций по Белоруссии

Депутаты Европейского парламента (ЕП) намерены предложить верховному представителю Европейского совета по внешней политике и Евросовету внести в санкционный список по Белоруссии граждан России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект резолюции, опубликованный на сайте ЕП.
Евродепутаты хотят внести граждан РФ в список санкций по Белоруссии
Ведомостивчера в 09:41
33

Экс-вратарь «Спартака» Андрей Дикань заразился коронавирусом

Бывший вратарь футбольных клубов "Спартак" (Москва) и "Краснодар" Андрей Дикань сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба харьковского "Металла", в котором Дикань работает тренером вратарей.
РИА Новости18:59

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Подсчитан средний платеж россиян по кредитам

Среднестатистический россиянин, обремененный кредитами и микрозаймами, ежемесячно отдает кредиторам 8 тысяч 900 рублей, заявили РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.
BFM.ru00:10
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США начали испытания истребителя нового поколения

США приступили к испытаниям опытного образца истребителя-бомбардировщика нового поколения, пишет 15 сентября Defense News со ссылкой на помощника министра американских ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера.
Известиявчера в 19:23
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Слова Путина о ядерном статусе РФ вызвали мурашки у экс-главы Госдепа

Американский журналист Боб Вудворд в своей книге «Ярость» написал, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп раскрыл ему детали разговора экс-главы Госдепа Рекса Тиллерсона и президента России Владимира Путина.
ФАНвчера в 11:16
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Пять школьных классов в Пензенской области закрыты на карантин

«На 16 сентября по Пензенской области по коронавирусной инфекции закрыты на карантин пять классов: в Пензе, Заречном и Мокшанском районе», — цитирует РИА Новости пресс-службу правительства региона.
RT на русскомвчера в 16:52
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В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Интерфакс23:02
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«Спартак» разгромил «Родину» в матче Кубка России

Московский "Спартак" в стартовом матче группового раунда Кубка России по футболу разгромил другой столичный клуб - "Родина"- 5:1. По просьбе руководства команды, выступающей в ПФЛ, встреча прошла на домашней арене "красно-белых".
Российская газетавчера в 14:17
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