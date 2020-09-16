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Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.В источнике
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Газета.Ru

Лукашенко уволил посла в Латвии

Газета.Ru17:01
РИА Новости

Лукашенко лишил ранга трех дипломатов

РИА Новостивчера в 15:19
Коммерсантъ

Лукашенко лишил Латушко ранга дипломата

Коммерсантъвчера в 15:22
РБК

Лукашенко лишил члена совета белорусской оппозиции ранга посла

РБКвчера в 14:54
ТАСС

Лукашенко лишил дипломатического ранга Латушко и бывшего посла в Словакии Лещеню

ТАССвчера в 14:49
RT на русском

Лукашенко уволил посла Белоруссии в Латвии

RT на русскомвчера в 14:47
Телеканал 360°

Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Телеканал 360°вчера в 15:43
КП - Беларусь

Лукашенко снял посла Беларуси в Латвии и лишил дипломатического ранга Латушко и Лещеню

КП - Беларусьвчера в 15:02

«Искандер-М» атаковал объект с бойцами иностранной ЧВК в Сирии

В ходе мощнейшей за последние месяцы атаки на террористов в Сирии российские военные уничтожили объекты в провинции Идлиб, где бойцы иностранных частных военных компаний (ЧВК) занимались подготовкой боевиков.
«Искандер-М» атаковал объект с бойцами иностранной ЧВК в Сирии
Lenta.ruвчера в 05:07
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Около 400 предприятий создано на Сахалине с начала года

Interfax-Russia.ru - На Сахалине в 2020 году создано 400 предприятий, количество работников в сфере малого и среднего бизнеса выросло более чем на две тысячи человек, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
Интерфакс - Россия15 сентября в 05:21
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В Sohu рассказали, как маневр Су-27 над Балтикой привел США в ярость

Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, во вторник, 8 сентября, российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены две воздушные цели.
Политика Сегодня15 сентября в 12:21
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Решение Минобороны по МРК проекта «Каракурт» поставило «Восточную верфь» в сложное положение

Дополнительно негатива добавляет то, что отказ от контракта на упомянутые МРК от министерства обороны скажется и на процессах модернизации предприятия.
Военное обозрениевчера в 07:25

СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака

Уголовное дело о смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича не возбуждалось, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Интерфаксвчера в 14:35
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