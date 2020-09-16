Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Лукашенко уволил посла Белоруссии в Латвии

RT на русскомвчера в 14:47
Телеканал 360°

Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Телеканал 360°вчера в 15:43
Коммерсантъ

Лукашенко лишил Латушко ранга дипломата

Коммерсантъвчера в 15:22
РБК

Лукашенко лишил члена совета белорусской оппозиции ранга посла

РБКвчера в 14:54
ТАСС

Лукашенко лишил дипломатического ранга Латушко и бывшего посла в Словакии Лещеню

ТАССвчера в 14:49
Газета.Ru

Лукашенко уволил посла в Латвии

Газета.Ru17:01
РИА Новости

Лукашенко лишил ранга трех дипломатов

РИА Новостивчера в 15:19
КП - Беларусь

Лукашенко снял посла Беларуси в Латвии и лишил дипломатического ранга Латушко и Лещеню

КП - Беларусьвчера в 15:02

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
РБК18:35
527

Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральныйвчера в 01:06
24

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
301

Песков сообщил, что решений о повышении НДПИ или акцизов на табак нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об инициативах Минфина по повышению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для химической и металлургической промышленности и увеличению акцизов на табак.
RT на русскомвчера в 06:55
251