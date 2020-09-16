Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лукашенко уволил посла в Латвии

Газета.Ru17:01
Телеканал 360°

Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Телеканал 360°вчера в 15:43
РИА Новости

Лукашенко лишил ранга трех дипломатов

РИА Новостивчера в 15:19
РБК

Лукашенко лишил члена совета белорусской оппозиции ранга посла

РБКвчера в 14:54
ТАСС

Лукашенко лишил дипломатического ранга Латушко и бывшего посла в Словакии Лещеню

ТАССвчера в 14:49
RT на русском

Лукашенко уволил посла Белоруссии в Латвии

RT на русскомвчера в 14:47
Коммерсантъ

Лукашенко лишил Латушко ранга дипломата

Коммерсантъвчера в 15:22
КП - Беларусь

Лукашенко снял посла Беларуси в Латвии и лишил дипломатического ранга Латушко и Лещеню

КП - Беларусьвчера в 15:02

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей
Daily Moscow15 сентября в 08:17
143

Тутберидзе опубликовала первое фото с Медведевой после воссоединения

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала первую фотографию с серебряной призеркой Олимпийских игр в Пхенчхане Евгенией Медведевой после ее возвращения в команду.
РЕН ТВвчера в 12:27

Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
105

Минздрав показал старейший корпус горбольницы №1 Читы перед ремонтом

Министерство здравоохранения Забайкальского края опубликовало в своём Instagram 16 сентября фотографии старейшего корпуса городской клинической больницы №1 Читы, который начали ремонтировать для переезда травмпункта с улицы Амурской.
Чита.Рувчера в 05:00

СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака

Уголовное дело о смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича не возбуждалось, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Интерфаксвчера в 14:35
14

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБК18:35
428

Ubisoft начала разработку эксклюзивных игр для виртуальной реальности

Эксклюзивные игры виртуальной реальности во вселенных Assassin’s Creed и Splinter Cell для Oculus будут разработанны Ubisoft’s Red Storm Entertainment, 16 сентября сообщили представители издательства во время мероприятия Facebook Connect.
ИА Красная Веснавчера в 15:33
2

Иностранные родственники россиян получат годовые российские визы

"Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и пребывание на территории России близких родственников наших граждан", – сказал Мишустин на заседании правительства, которое транслировал телеканал "Россия 24".
Вести.Ruвчера в 08:02
348