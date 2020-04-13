Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его стране еще никто не умер от коронавирусной инфекции COVID-19 и не умрет в будущем. Согласно логике главы государства, люди погибают от других хронических болезней.

Лукашенко: в Белоруссии ни один человек еще не умер от коронавируса

Политика Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины. 3

Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 44

Армия и оружие В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS. 33

Финансы Сбербанк открыл в ЦБ кредитную линию на 500 млрд рублей Именно поэтому, как полагает Ульянова, ЦБ в конце марта увеличил максимальный совокупный лимит по БКЛ до 5 трлн руб. Вполне вероятно, согласен Беликов, что в ближайшей перспективе за БКЛ обратится большинство, если не все системно значимые банки, с учетом снижения стоимости БКЛ они могут себе это позволить и это не приведет к выраженным негативным последствиям вроде отрицательной маржи. 13

Политика Путин потребовал рассмотреть вопрос о развитии полетов в стратосферу Президент России Владимир Путин поручил изучить вопросы о развитии теории и практики полетов в стратосферу, а также составить ряд предложений, сообщили в Кремле. 7

Футбол Смольников может продолжить карьеру в MLS Защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Игорь Смольников может продолжить карьеру в североамериканской лиге MLS.

Энергетика Сделку по нефти сочли провалом России Россия и Саудовская Аравия в рамках соглашения снизят добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки каждая. 7

Кино Disney переснимет мультфильм «Робин Гуд» Студия Disney находится на ранней стадии разработки ремейка классического мультфильма «Робин Гуд» 1973 года, пишет издание Variety. 14

Здоровье Коронавирус в Ивановской области вышел из-под контроля Больше 5 тысяч человек – точнее, 5023 – в Ивановской области находились под наблюдением врачей в связи с коронавирусом с 29 января. 19

Экономика Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК. 1,3K

Общество В России все больше пациентов снимают с ИВЛ Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что врачи снимают все больше пациентов с аппаратов искусственной вентиляции легких из-за улучшения состояния, пишет ТАСС. 7

Политика Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом. 200

Общество В Италии число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек Число погибших вследствие заражения коронавирусом в Италии превысило 20 тысяч, за сутки скончались 566 человек, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. 2

Общество Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным". 1,4K

Общество Собянин утвердил правила пропускного режима Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области. 4K