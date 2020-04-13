Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет умерших от коронавируса COVID-19. По его словам, белорусы умирают от хронических заболеваний, которые развиваются на фоне COVID-19.

Лукашенко: в Белоруссии ни один человек не умер от коронавируса

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