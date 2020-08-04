Политика
РИА НовостиЛукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанных под Минском и на юге страны россиян направили в страну специально.
Читать в источнике
Оценить130
Я с удивлением наблюдаю некую дискуссию… в интернет-каналах по поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси, какие там выводы и предложения. Дошли до того, что два президента договорились. Это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье. Про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 07:31, Ашберн
Политика
Лукашенко призвал нацию дать ему спасти страну и не предавать власть
По словам политика, предательство не прощается даже на небесах. Александр Лукашенко призвал белорусов дать ему спасти страну.
Piter.tv 06:44
Общество
ПФР выплатит семьям с детьми по 10 тысяч рублей на текущей неделе
Семьи в июне получили единовременно 10 тысяч рублей на каждого из детей от трех до 16 лет. Пособия были выплачены повторно в июле.
NewInform 01:34
Транспорт
Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте
Столичные власти оштрафовали пассажиров на более чем 210 млн рублей с начала введения перчаточно-масочного режима.
Интерфакс 06:30
Здоровье
Три обновленных штамма вируса гриппа придут в РФ осенью
Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в РФ этой осенью 2020 года, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Политика Сегодня 03:26
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Армия и оружие
ООН считает, что КНДР продолжает разработку ядерного оружия
Эксперты полагают, что в этой стране ядерные устройства небольших размеров могли разработать за последние 6 испытаний.
Evo-rus.com 02:15
Армия и оружие
Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»
Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон», который в мире с подачи Великобритании начали называть оружием «Судного дня», выигрывает в сравнении с подлодкой с экипажем на борту.
Вечерний курьер 02:08
Фигурное катание
В ФФККР не получали документов о переходе Косторной к Плющенко
ProstoProSport 06:15
Происшествия
Задержан десантник, который напал на росгвардейца в парке Горького
Праздник омрачила массовая стычка голубых беретов с сотрудниками Росгвардии. Один из бывших военнослужащих ВДВ ударил силовика в челюсть.
Комсомольская правда 04:48
Общество
В Германии заявили о начале второй волны коронавируса
Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона считает, что вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась, но она слабее первой.
РИА Новости 04:07
Шоу-бизнес
Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком
Мужа певицы Полины Гагариной заметили в компании женщины с ребенком на прогулке в Ботаническом саду на ВДНХ.
ФАН вчера в 09:31
Политика
Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что военнообязанным жителям приграничной с Россией Витебской области направили повестки о необходимости явиться в пункты сбора 10 августа (следующий день после голосования на президентских выборах).
РИА Новости 04:04
Футбол
«Спартак» урежет функции исполнительного директора после его замены
«Спартак» уже определился с новым кандидатом. Функционал нового исполнительного директора будет урезан.
Спорт-Экспресс 05:32
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Здоровье
Яблоки, чеснок и лимоны снижают уровень холестерина в организме
Невские Новости 04:21
Общество
Из Москвы в Чечню вернули более 100 человек за «недостойные поступки»
Власти Чечни вернули в республику более 100 человек за «недостойные поступки», совершенные вдали от дома.
Lenta.ru 06:41
Шоу-бизнес
Ведущий Первого канала тайно развелся с молодой женой
Ведущий Первого канала Александр Гордон тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Lenta.ru 04:22
Общество
В Италии насчитали полтора миллиона заражений коронавирусом
Около полутора миллионов итальянцев уже переболели коронавирусом, пишет газета "Коррьере делла сера" со ссылкой на исследование население на наличие антител.
Газета.Ru 07:02
Общество
Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России
Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета вчера в 20:25
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента
Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
RT на русском 04:38
Экономика
Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость
1,6 трлн руб. пойдут на строительство, 44 млрд руб.— на проектирование, 64 млрд руб.— на затраты по финансированию и управлению магистралью.
Коммерсантъ вчера в 18:13
Происшествия
В России девятилетнюю девочку насмерть задавило упавшими трубами
В селе Нижний Мамон Верхнемамонского района Воронежской области девятилетнюю девочку насмерть задавило упавшими трубами.
Lenta.ru 07:13
Общество
Власти Москвы опровергли информацию об утечке данных избирателей
Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что мошенники пытаются продать личные данные - обезличенные номера паспортов - якобы участников электронного голосования по поправкам к конституции, проходившего в Москве и Нижегородской области с 25 по 30 июня.
ТАСС 07:22
Здоровье
Онищенко заговорил о возросшем облучении россиян из-за коронавируса
Использование компьютерной томографии в целях диагностики коронавируса привело к увеличению коллективной дозы облучения россиян.
РЕН ТВ 07:09
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия вчера в 16:09
Футбол
Зидан признан лучшим тренером в мире по версии L’Equipe
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан признан лучшим тренером мира на данный момент по версии L'Equipe.
Газета.Ru 05:21
Политика
NHK (Япония): протестные митинги на Дальнем Востоке России продолжаются уже больше трех недель (NHK)
Митинги протеста против ареста губернатора Хабаровска — представителя оппозиционной партии, который политически позволил себе дистанцироваться от линии режима Путина, не утихают уже больше трех недель.
ИноСМИ 06:30