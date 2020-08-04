Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанных под Минском и на юге страны россиян направили в страну специально.
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Александр Лукашенко
Я с удивлением наблюдаю некую дискуссию… в интернет-каналах по поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси, какие там выводы и предложения. Дошли до того, что два президента договорились. Это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье. Про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию.
— Александр ЛукашенкоУкраина.ру 07:05

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