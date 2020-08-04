Лукашенко: в Белоруссию переброшен еще один иностранный отряд
Смотрите также
Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье
Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины «Вектора» от COVID-19
В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков
Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России
Украинскую топ-модель избили в Турции
Лукашенко перед выборами обратится к народу и Национальному собранию
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Опубликовано видео нападения на замдиректора хлебозавода в Подмосковье
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах
Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Белоруссия не получала от Украины ходатайств по задержанным россиянам
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
База данных участников онлайн-голосования по Конституции поступила в продажу
Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией
«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон
В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В Германии заявили о начале второй волны коронавируса
В Белоруссию прибыл отряд иностранных наемников, который разместился на юге государства. Об этом во время обращения к народу сообщил президент республики Александр Лукашенко.В источнике
Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы же у вас ничего не просим, мы должны бегать и их ловить по лесам. Мы же их всех отловим.
Подробнее о событии
Лукашенко заявил о переброске «нового отряда иностранцев» в Белоруссию
Национальная служба новостей06:33