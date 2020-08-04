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URA.Ru
URA.Ru

Лукашенко: в Белоруссию переброшен еще один иностранный отряд

В Белоруссию прибыл отряд иностранных наемников, который разместился на юге государства. Об этом во время обращения к народу сообщил президент республики Александр Лукашенко.В источнике
Александр Лукашенко
Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы же у вас ничего не просим, мы должны бегать и их ловить по лесам. Мы же их всех отловим.
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РБК

Лукашенко заявил о еще одном переброшенном в Белоруссию отряде боевиков

РБК07:39
URA.Ru

Лукашенко: в Белоруссию переброшен еще один иностранный отряд

URA.Ru06:57
Коммерсантъ

Лукашенко заявил о переброске еще одного отряда для дестабилизации в Белоруссии

Коммерсантъ06:17
Национальная служба новостей

Лукашенко заявил о переброске «нового отряда иностранцев» в Белоруссию

Национальная служба новостей06:33
Газета.Ru

Лукашенко заявил о еще одном направленном в Белоруссию отряде боевиков

Газета.Ru06:31
Lenta.ru

Лукашенко заявил об еще одном отряде «российских боевиков»

Lenta.ru06:20
RT на русском

Лукашенко заявил о переброске в Белоруссию ещё одного «отряда»

RT на русском06:46

Фигуристке Косторной отказали в переходе в академию Плющенко

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Коган прокомментировал переход фигуристки Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе, базирующейся в центре спорта и образования «Самбо-70», в академию Евгения Плющенко.
РБК спорт05:48
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Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК06:23
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Российский врач связал шум в ушах с симптомами смертельных заболеваний

Российский врач-эндокринолог и диетолог Михаил Заботин в интервью изданию «Слово и Дело» завил, что шум в ушах может говорить о симптомах возрастных смертельных заболеваний, поэтому данной проблеме стоит уделить особое внимание.
Live24вчера в 11:02
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