Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших границ. Литва, Латвия, Польша, Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы пойдем в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как нация.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность проведения повторных выборов главы республики. Об этом он заявил на митинге в свою поддержку в Минске, трансляцию которого вело местное «Радио Свобода».

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