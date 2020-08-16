Политика

РБКРБКЛукашенко в ходе митинга отверг проведение повторных выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность проведения повторных выборов главы республики. Об этом он заявил на митинге в свою поддержку в Минске, трансляцию которого вело местное «Радио Свобода».
Читать в источнике
Комментировать257
Александр Лукашенко
Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших границ. Литва, Латвия, Польша, Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы пойдем в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как нация.
— Александр ЛукашенкоREGNUM 07:30

Подробнее о событии

Лукашенко отверг повторные выборы

Коммерсантъ07:34

Лукашенко предрёк Белоруссии гибель в случае повторных выборов

RT на русском07:36

«Белоруссия погибнет». Лукашенко отверг повторные выборы

РИА Новости07:34

Лукашенко о повторных выборах президента: «Белоруссия погибнет как государство»

ТАСС07:53

Лукашенко предсказал гибель Белоруссии в случае новых выборов

РБК08:28

Лукашенко предрек гибель Белоруссии в случае проведения повторных выборов

Lenta.ru07:24

Лукашенко заявил о гибели Белоруссии в случае проведения повторных выборов

Известия07:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7382 источника, обновлено в 08:36, Ашберн
Общество

Умер народный артист РСФСР, депутат Мосгордумы Николай Губенко

Коммерсантъ 07:32
461
Автоспорт

55 минут до старта: Комментарий Даниэля Риккардо

В финале квалификации Александр Элбон показал шестое время, проехав круг всего на пару десятых быстрее моего результата, с которым во второй сессии я оказался только тринадцатым.
F1news.ru 08:05
Происшествия

Суд арестовал родителей ребенка, которого держали вниз головой

ТАСС 08:08
615
Шоу-бизнес

Рэпер Тимати отметил свой день рождения в Чечне с Кадыровым

Российский рэп-исполнитель Тимати отметил свой день рождения в Чеченской Республике в компании Рамзана Кадырова.
Аргументы и Факты - Ставрополь 06:53
4
Шоу-бизнес

Беременная Наталья Подольская улетела на отдых в Турцию без мужа

Наталья Подольская объявила о беременности и укатила на отдых в Турцию.
Территория новостей 05:00
25
Армия и оружие

Белоруссия перебрасывает войска на границу с Польшей

Вооруженные силы Белоруссии начали передислокацию частей и соединений сухопутных войск к государственной границе с Польшей.
Московский Комсомолец 08:12
2
Политика

Штаб Тихановской приготовился обсуждать с властями отставку Лукашенко

Представители штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии заявили о готовности обсуждать с местными властями сроки ухода Александра Лукашенко с поста.
Телеканал 360° 06:42
26
Политика

Александр Лукашенко с трибуны митинга в Минске заявил, что не позволит отдать страну, даже если умрет

Александр Лукашенко с трибуны митинга в Минске заявил, что не позволит отдать страну, даже если умрет.
Эхо Москвы 08:01
1
Происшествия

В Башкирии задержаны десятки защитников горы Куштау

Обновлено в 17:18 В Башкирии задержаны более 20 активистов, которые протестовали против геологоразведки и разработки месторождения известняка на горе Куштау, сообщил "Интерфаксу" адвокат Эмиль Галимов.
BFM.ru вчера в 08:39
1K
Политика

Путин и Лукашенко снова обсудили ситуацию в Белоруссии по телефону

Коммерсантъ 06:57
565
Общество

В Лондоне скончался 30-летний внук Назарбаева

В Лондоне скончался 30-летний внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает новостной портал zakon.kz.
BFM.ru 07:22
768
Политика

Глава МВД Белоруссии обещает разобраться с насилием со стороны милиции

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев обещает разобраться с каждым случаем насилия со стороны сотрудников милиции в отношении протестующих, проверки будут проводиться после стабилизации ситуации в стране, сообщает "БелТА".
Газета.Ru 06:43
28
Политика

Задержанные в Белоруссии российские граждане возвращены на родину

Задержанных россиян передавали российской стороне в полном соответствии с нормами национального законодательства РФ, Беларуси и международного права.
Evo-rus.com 01:56
1,7K
Технологии

Google удалила Fortnite из Google Play, последовав примеру Apple

Маунтин-Вью, США, 14 августа 2020, 03:34 — REGNUM Google вслед за Apple удалила многопользовательскую игру Fortnite из своего онлайн-магазина для мобильных платформ на базе ОС Android.
REGNUM 13 августа в 20:34
107
Здоровье

Ученые обнаружили новое свойство кумквата

Новое, не известное раньше свойство «декоративного мандарина» выявили ученые, 16 августа передает издание Sabah.
ИА Красная Весна 08:26
Политика

Telegram провел в Белоруссии опрос о выборах президента

Официальный канал Telegram в Белоруссии создал анонимный опрос, в котором попросил жителей страны сообщить, за кого они отдали голос на президентских выборах.
РИА Новости вчера в 20:48
1,3K
Политика

Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
ДВ-РОСС вчера в 23:53
1,4K
Политика

В Минске анонсировали проведение митинга в поддержку Лукашенко

В Минске готовится митинг сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Lenta.ru 03:46
375
Общество

Госдума РФ выступила за третью выплату в 10 тысяч рублей на ребенка

Светлана Бессараб, российская народная избранница, предложила в третий раз выплатить семьям с детьми по 10 000 рублей на каждого ребенка из ПФР.
Discover24 07:01
123
Происшествия

В Москве избили участницу «Дома-2»

Lenta.ru 08:05
36
Армия и оружие

Су-27 подняли из-за самолета ВМС Италии над Черным морем

Газета.Ru 06:42
513
Армия и оружие

Военнослужащий ЛНР погиб в результате обстрела со стороны ВСУ

ИА Новороссия 02:56
11
Происшествия

Чеченцы избили охранников рынка в Крыму за отказ пустить в туалет

Уроженцы Чечни избили охранников рынка в Крыму за отказ пустить одного из них в туалет. Об этом сообщает издание «Подъем».
Lenta.ru вчера в 14:00
267
Происшествия

Четверо детей пострадали при пожаре в жилом доме в Мурманской области

Пожарные спасли шесть человек, включая четверых пострадавших детей, в ходе тушения пожара в лоджиях и на кровле жилого дома в Мурманской области.
ТАСС 07:50
Происшествия

В Башкирии иномарка сбила беременную женщину с ребенком

Российская газета 07:05
131
Единоборства

Миочич победил Кормье и защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич одержал победу над экс-чемпионом в двух весовых категориях Дэниелом Кормье в бою на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе.
RT на русском 01:06
6
Армия и оружие

Конгрессмены США «взбесились» из-за испытаний С-400 на F-16 в Турции

Подчеркивается, что американские законодатели пришли в ярость, когда в ходе учений военные Турции нацелились на F-16, используя С-400.
Evo-rus.com 01:09
182
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова набрала минимальные баллы по ЕГЭ

По обществознанию олимпийская чемпионка набрала 44 балла, а по русскому языку – 51 балл. Показателя в 95 баллов достаточно для поступления.
Evo-rus.com 03:04
22
Происшествия

Опубликовано видео с моментом гибели протестующего в Минске

В Сети опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован момент гибели 34-летнего Александра Тарайковского, который принимал участие в акции протеста 10 августа в Минске.
НТВ вчера в 13:25
484
Политика

В ФРГ сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Европе невыгодно покупать у США сжиженный природный газ (СПГ), который Вашингтон называет альтернативой газу из России.
Известия 01:14
34
Как работают Яндекс.Новости?
Президентская кампания в БеларусиБольше новостей по теме
Главное