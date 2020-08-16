Политика
РБКЛукашенко в ходе митинга отверг проведение повторных выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность проведения повторных выборов главы республики. Об этом он заявил на митинге в свою поддержку в Минске, трансляцию которого вело местное «Радио Свобода».
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Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших границ. Литва, Латвия, Польша, Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы пойдем в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как нация.
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Автоспорт
55 минут до старта: Комментарий Даниэля Риккардо
В финале квалификации Александр Элбон показал шестое время, проехав круг всего на пару десятых быстрее моего результата, с которым во второй сессии я оказался только тринадцатым.
F1news.ru 08:05
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Рэпер Тимати отметил свой день рождения в Чечне с Кадыровым
Российский рэп-исполнитель Тимати отметил свой день рождения в Чеченской Республике в компании Рамзана Кадырова.
Аргументы и Факты - Ставрополь 06:53
Шоу-бизнес
Беременная Наталья Подольская улетела на отдых в Турцию без мужа
Наталья Подольская объявила о беременности и укатила на отдых в Турцию.
Территория новостей 05:00
Армия и оружие
Белоруссия перебрасывает войска на границу с Польшей
Вооруженные силы Белоруссии начали передислокацию частей и соединений сухопутных войск к государственной границе с Польшей.
Московский Комсомолец 08:12
Политика
Штаб Тихановской приготовился обсуждать с властями отставку Лукашенко
Представители штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии заявили о готовности обсуждать с местными властями сроки ухода Александра Лукашенко с поста.
Телеканал 360° 06:42
Политика
Александр Лукашенко с трибуны митинга в Минске заявил, что не позволит отдать страну, даже если умрет
Александр Лукашенко с трибуны митинга в Минске заявил, что не позволит отдать страну, даже если умрет.
Эхо Москвы 08:01
Происшествия
В Башкирии задержаны десятки защитников горы Куштау
Обновлено в 17:18 В Башкирии задержаны более 20 активистов, которые протестовали против геологоразведки и разработки месторождения известняка на горе Куштау, сообщил "Интерфаксу" адвокат Эмиль Галимов.
BFM.ru вчера в 08:39
Общество
В Лондоне скончался 30-летний внук Назарбаева
В Лондоне скончался 30-летний внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает новостной портал zakon.kz.
BFM.ru 07:22
Политика
Глава МВД Белоруссии обещает разобраться с насилием со стороны милиции
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев обещает разобраться с каждым случаем насилия со стороны сотрудников милиции в отношении протестующих, проверки будут проводиться после стабилизации ситуации в стране, сообщает "БелТА".
Газета.Ru 06:43
Политика
Задержанные в Белоруссии российские граждане возвращены на родину
Задержанных россиян передавали российской стороне в полном соответствии с нормами национального законодательства РФ, Беларуси и международного права.
Evo-rus.com 01:56
Технологии
Google удалила Fortnite из Google Play, последовав примеру Apple
Маунтин-Вью, США, 14 августа 2020, 03:34 — REGNUM Google вслед за Apple удалила многопользовательскую игру Fortnite из своего онлайн-магазина для мобильных платформ на базе ОС Android.
REGNUM 13 августа в 20:34
Здоровье
Ученые обнаружили новое свойство кумквата
Новое, не известное раньше свойство «декоративного мандарина» выявили ученые, 16 августа передает издание Sabah.
ИА Красная Весна 08:26
Политика
Telegram провел в Белоруссии опрос о выборах президента
Официальный канал Telegram в Белоруссии создал анонимный опрос, в котором попросил жителей страны сообщить, за кого они отдали голос на президентских выборах.
РИА Новости вчера в 20:48
Политика
Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию
В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
ДВ-РОСС вчера в 23:53
Политика
В Минске анонсировали проведение митинга в поддержку Лукашенко
В Минске готовится митинг сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Lenta.ru 03:46
Общество
Госдума РФ выступила за третью выплату в 10 тысяч рублей на ребенка
Светлана Бессараб, российская народная избранница, предложила в третий раз выплатить семьям с детьми по 10 000 рублей на каждого ребенка из ПФР.
Discover24 07:01
Происшествия
В Москве избили участницу «Дома-2»
Lenta.ru 08:05
Армия и оружие
Военнослужащий ЛНР погиб в результате обстрела со стороны ВСУ
ИА Новороссия 02:56
Происшествия
Чеченцы избили охранников рынка в Крыму за отказ пустить в туалет
Уроженцы Чечни избили охранников рынка в Крыму за отказ пустить одного из них в туалет. Об этом сообщает издание «Подъем».
Lenta.ru вчера в 14:00
Происшествия
Четверо детей пострадали при пожаре в жилом доме в Мурманской области
Пожарные спасли шесть человек, включая четверых пострадавших детей, в ходе тушения пожара в лоджиях и на кровле жилого дома в Мурманской области.
ТАСС 07:50
Происшествия
В Башкирии иномарка сбила беременную женщину с ребенком
Российская газета 07:05
Единоборства
Миочич победил Кормье и защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе
Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич одержал победу над экс-чемпионом в двух весовых категориях Дэниелом Кормье в бою на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе.
RT на русском 01:06
Армия и оружие
Конгрессмены США «взбесились» из-за испытаний С-400 на F-16 в Турции
Подчеркивается, что американские законодатели пришли в ярость, когда в ходе учений военные Турции нацелились на F-16, используя С-400.
Evo-rus.com 01:09
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Алина Загитова набрала минимальные баллы по ЕГЭ
По обществознанию олимпийская чемпионка набрала 44 балла, а по русскому языку – 51 балл. Показателя в 95 баллов достаточно для поступления.
Evo-rus.com 03:04
Происшествия
Опубликовано видео с моментом гибели протестующего в Минске
В Сети опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован момент гибели 34-летнего Александра Тарайковского, который принимал участие в акции протеста 10 августа в Минске.
НТВ вчера в 13:25
Политика
В ФРГ сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США
Европе невыгодно покупать у США сжиженный природный газ (СПГ), который Вашингтон называет альтернативой газу из России.
Известия 01:14