Политика

ИзвестияИзвестияЛукашенко в шутку предложил России войти в состав Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России стать частью Республики Беларусь. Об этом он пошутил 24 декабря в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
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с чего всё началось
— Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Белоруссии тоже, в плане единого государства — вы вступаете в состав Белоруссии, — сказал Лукашенко, смеясь, в эфире радиостанции "Эхо Москвы
".
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