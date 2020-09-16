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Евразия Daily
Евразия Daily

Лукашенко в случае добровольной отставки пообещали неприкосновенность

Александру Лукашенко будет гарантирована личная безопасность, если он добровольно покинет свой пост. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.В источнике
С чего всё началось
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью украинскому изданию «Левый берег» заявила
, что Александр Лукашенко получит гарантии безопасности, если мирно отойдет от власти.
Forbes03:52
Подробнее о событии
URA.Ru

Тихановская раскрыла судьбу Лукашенко в случае отказа от власти

URA.Ru03:25
Коммерсантъ

Тихановская пообещала Лукашенко гарантии безопасности в случае мирного ухода

Коммерсантъ03:23
РИА Новости

Тихановская гарантирует безопасность Лукашенко, если он мирно уйдет

РИА Новости02:25
Вести.Ru

Тихановская гарантирует безопасность Лукашенко в случае его мирного ухода

Вести.Ru03:07
RT на русском

Тихановская заявила о готовности дать Лукашенко гарантии безопасности

RT на русском02:30
ТАСС

Тихановская заявила, что даст Лукашенко «гарантии безопасности», если он уйдет «мирно»

ТАСС02:26
РБК

Тихановская заявила о гарантии безопасности Лукашенко при мирном уходе

РБК03:07

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей
Daily Moscowвчера в 08:17
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
107

Минэкономразвития ожидает укрепления рубля к концу года

Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что рубль в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами, и ожидает возвращения национальной валюты к фундаментально обоснованному уровню в конце этого - начале следующего года.
Российская газета08:49
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РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года

Отмечается, что объем госдолга РФ в 2021 году достигнет 20,3% ВВП, в 2022 году дополнительно прибавит 0,5 п. п. - до 20,8% ВВП, а к концу 2023 году увеличится до 21,3% ВВП или до 28,3 трлн руб. При этом расходы по его обслуживанию возрастут с 900 млрд руб. в 2020 году до более чем 1,6 трлн руб. в 2023 году.
ТАСС03:13
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Движение поездов после схода вагонов под Липецком восстановлено

Движение поездов на станции Грязи-Орловские в Липецкой области после схода вагонов с металлоломом было восстановлено, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Юго-восточной железной дороги.
Газета.Ru05:32
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«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год

Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
REGNUM01:51
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Минобороны объяснило нахождение российских военных в Беларуси

«С 14 сентября на полигоне „Брестский“ в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения „Славянское братство-2020“», — приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны РФ.
URA.Ruвчера в 08:44
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