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Евразия Daily
Евразия Daily

Лукашенко в случае добровольной отставки пообещали неприкосновенность

Александру Лукашенко будет гарантирована личная безопасность, если он добровольно покинет свой пост. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.В источнике
С чего всё началось
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью украинскому изданию «Левый берег» заявила
, что Александр Лукашенко получит гарантии безопасности, если мирно отойдет от власти.
Forbes03:52
Подробнее о событии
URA.Ru

Тихановская раскрыла судьбу Лукашенко в случае отказа от власти

URA.Ru03:25
RT на русском

Тихановская заявила о готовности дать Лукашенко гарантии безопасности

RT на русском02:30
РБК

Тихановская заявила о гарантии безопасности Лукашенко при мирном уходе

РБК03:07
Вести.Ru

Тихановская гарантирует безопасность Лукашенко в случае его мирного ухода

Вести.Ru03:07
Коммерсантъ

Тихановская пообещала Лукашенко гарантии безопасности в случае мирного ухода

Коммерсантъ03:23
ТАСС

Тихановская заявила, что даст Лукашенко «гарантии безопасности», если он уйдет «мирно»

ТАСС02:26
РИА Новости

Тихановская гарантирует безопасность Лукашенко, если он мирно уйдет

РИА Новости02:25

Посольство РФ раскритиковало президента Эстонии за слова о том, что «время России уходит»

Посольство РФ в Эстонии считает необоснованным комментарий президента республики Керсти Кальюлайд о том, что время России в мировой политике якобы начинает подходить к концу.
Посольство РФ раскритиковало президента Эстонии за слова о том, что «время России уходит»
ТАСС10:01
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СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
РИА Новости10:47
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Норвежский радикал Брейвик, убивший 77 человек, попросил об УДО

Норвежский праворадикал Андрес Брейвик, осужденный за теракт, в ходе которого в Осло и на острове Утёйя в 2011 году погибли 77 человек, попросил об условно-досрочном освобождении, сообщила газета VG со ссылкой на адвоката заключенного.
РИА Новости06:50
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Время идет быстрее у пожилых людей из-за «старения» нейронных связей

В заявлении о значимости исследования упоминается: «Чтобы изучить нейронную основу субъективного времени, мы провели исследование фМРТ, используя процедуру адаптации, которая позволила нам управлять воспринимаемой продолжительностью, сохраняя при этом постоянную физическую продолжительность».
РИА ОмскПресс08:19
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Ефремов предложил создать Российский тюремный театр

Осуждённый за смертельное ДТП артист Михаил Ефремов заявил о необходимости создания Российского тюремного театра, рассказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
РИА Новости11:46
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РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года

Отмечается, что объем госдолга РФ в 2021 году достигнет 20,3% ВВП, в 2022 году дополнительно прибавит 0,5 п. п. - до 20,8% ВВП, а к концу 2023 году увеличится до 21,3% ВВП или до 28,3 трлн руб. При этом расходы по его обслуживанию возрастут с 900 млрд руб. в 2020 году до более чем 1,6 трлн руб. в 2023 году.
ТАСС03:13
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Минобрнауки предложило новое правило выплаты премий ректорам вузов

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил в Госдуме привязать премии ректоров вузов к количеству преподавателей, которые получают зарплату в размере 200% от средней зарплаты в регионе, а не к средней зарплате в вузе.
Ведомости06:46