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Евразия Daily
Евразия Daily

Лукашенко в случае добровольной отставки пообещали неприкосновенность

Александру Лукашенко будет гарантирована личная безопасность, если он добровольно покинет свой пост. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.В источнике
С чего всё началось
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью украинскому изданию «Левый берег» заявила
, что Александр Лукашенко получит гарантии безопасности, если мирно отойдет от власти.
Forbes03:52
Подробнее о событии
URA.Ru

Тихановская раскрыла судьбу Лукашенко в случае отказа от власти

URA.Ru03:25
Коммерсантъ

Тихановская пообещала Лукашенко гарантии безопасности в случае мирного ухода

Коммерсантъ03:23
ТАСС

Тихановская заявила, что даст Лукашенко «гарантии безопасности», если он уйдет «мирно»

ТАСС02:26
Вести.Ru

Тихановская гарантирует безопасность Лукашенко в случае его мирного ухода

Вести.Ru03:07
RT на русском

Тихановская заявила о готовности дать Лукашенко гарантии безопасности

RT на русском02:30
РБК

Тихановская заявила о гарантии безопасности Лукашенко при мирном уходе

РБК03:07
РИА Новости

Тихановская гарантирует безопасность Лукашенко, если он мирно уйдет

РИА Новости02:25

СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

"Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по части 3 статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК.
РИА Новости10:06
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«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год

Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
REGNUM01:51
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Председатель Совета директоров «Авангарда» объяснил, за что уволили Сушинского

Во время традиционного прямого эфира председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о том, почему в этом году избавились от должности президента клуба, которую занимал Максим Сушинский.
НГС5509:45

Лукашенко поручил Минюсту перерегистрировать все партии в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду на встрече с политическим активом страны поручил министру юстиции тщательно посмотреть на все политические партии в стране - соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу.
Московский Комсомолец09:37
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Минэкономразвития ожидает укрепления рубля к концу года

Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что рубль в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами, и ожидает возвращения национальной валюты к фундаментально обоснованному уровню в конце этого - начале следующего года.
Российская газета08:49
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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Время идет быстрее у пожилых людей из-за «старения» нейронных связей

В заявлении о значимости исследования упоминается: «Чтобы изучить нейронную основу субъективного времени, мы провели исследование фМРТ, используя процедуру адаптации, которая позволила нам управлять воспринимаемой продолжительностью, сохраняя при этом постоянную физическую продолжительность».
РИА ОмскПресс08:19
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Депутат Рады обнародовал схемы вывода средств на счета семьи Байдена

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал на пресс-конференции новые доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
Взгляд.ру05:30