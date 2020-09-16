Лукашенко в случае добровольной отставки пообещали неприкосновенность
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Александру Лукашенко будет гарантирована личная безопасность, если он добровольно покинет свой пост. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.В источнике
С чего всё началось
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью украинскому изданию «Левый берег» заявила
, что Александр Лукашенко получит гарантии безопасности, если мирно отойдет от власти.
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