Тихановская гарантирует безопасность Лукашенко в случае его мирного ухода
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Если Александр Лукашенко "мирно" покинет пост президента Белоруссии, оппозиция готова предоставить ему гарантии безопасности, сообщила Светлана Тихановская.В источнике
С чего всё началось
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью украинскому изданию «Левый берег» заявила
, что Александр Лукашенко получит гарантии безопасности, если мирно отойдет от власти.
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