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Вести.Ru
Вести.Ru

Тихановская гарантирует безопасность Лукашенко в случае его мирного ухода

Если Александр Лукашенко "мирно" покинет пост президента Белоруссии, оппозиция готова предоставить ему гарантии безопасности, сообщила Светлана Тихановская.В источнике
С чего всё началось
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью украинскому изданию «Левый берег» заявила
, что Александр Лукашенко получит гарантии безопасности, если мирно отойдет от власти.
Forbes03:52
Подробнее о событии
Вести.Ru

Тихановская гарантирует безопасность Лукашенко в случае его мирного ухода

Вести.Ru03:07
Коммерсантъ

Тихановская пообещала Лукашенко гарантии безопасности в случае мирного ухода

Коммерсантъ03:23
РБК

Тихановская заявила о гарантии безопасности Лукашенко при мирном уходе

РБК03:07
URA.Ru

Тихановская раскрыла судьбу Лукашенко в случае отказа от власти

URA.Ru03:25
RT на русском

Тихановская заявила о готовности дать Лукашенко гарантии безопасности

RT на русском02:30
ТАСС

Тихановская заявила, что даст Лукашенко «гарантии безопасности», если он уйдет «мирно»

ТАСС02:26
РИА Новости

Тихановская пообещала Лукашенко безопасность в случае его мирного ухода

РИА Новости02:25

США начали испытания истребителя нового поколения

США приступили к испытаниям опытного образца истребителя-бомбардировщика нового поколения, пишет 15 сентября Defense News со ссылкой на помощника министра американских ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера.
США начали испытания истребителя нового поколения
Известия19:23
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«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год

Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
REGNUM01:51
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Apple обновила iOS до 14 версии

Apple в iOS 14 будет включать новую функцию под названием «Библиотека приложений», которая автоматически организует приложения на главном экране, поэтому вам не придется пролистывать несколько страниц, чтобы найти то, что вы ищете.
NewInform03:56
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Месси может пропустить начало сезона Ла Лиги из-за сборной Аргентины

Тренерский штаб национальной команды рассчитывает на 33-летнего нападающего и планирует вызвать его на матчи отбора на ЧМ-2022.Если Месси примет вызов, то, согласно медицинскому протоколу, ему придется две недели провести на карантине перед тем, как начать заниматься в общей группе.
Soccer.ru03:49

Фигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе

Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
РИА Новости04:19

После семи туров «Зенит» лидирует в чемпионате России

Вроде бы, по меркам РПЛ, укомплектован «Зенит» великолепно и может сыграть, даже потеряв лидеров, но все же все последние дни генеральный директор «Зенита» Александр Медведев занимался в основном тем, что опровергал слухи о приходе в команду высокооплачиваемых новичков.
Московский Комсомолецвчера в 16:32

Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС22:45
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