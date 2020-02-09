По информации издания, при невозможности достигнуть соглашений о скидках на нефть и газ замораживаются процессы интеграции.

Лукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть

Происшествия СК возбудил дело после столкновения катеров в Таиланде Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения после ЧП с двумя скоростными катерами в Таиланде, в результате которого погибли два ребенка из России, сообщается на сайте ведомства.

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