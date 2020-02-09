Общество

Мой БрянскМой БрянскЛукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть

По информации издания, при невозможности достигнуть соглашений о скидках на нефть и газ замораживаются процессы интеграции.
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Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло порт Находки

Коммерсантъ вчера в 22:10
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По информации источника, в услугах 28-летнего форварда заинтересован московский «Локомотив».
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