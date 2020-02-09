Общество
Мой БрянскЛукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть
По информации издания, при невозможности достигнуть соглашений о скидках на нефть и газ замораживаются процессы интеграции.
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Футбол
Фактор Златана. Как возвращение Ибрагимовича уже изменило «Милан»
Армия и оружие
Турция понадеялась на поддержку НАТО в связи с обострением в Идлибе
«НАТО должна быть солидарна с Турцией», — подчеркнул Челик, его цитирует РИА «Новости».
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Общество
Депутат из Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой переименовать Санкт-Петербург, убрав в названии города приставку «Санкт-».
Происшествия
В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях
Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.
Авто
Модернизированный минивэн Chrysler Pacifica получил полный привод
Американский производитель представил на выставке авто в Чикаго модернизированный минивэн Chrysler Pacifica.
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Политика
Эксперты Мюнхенской конференции назвали последствия упадка Запада
По словам Ишингера, вопрос о последствиях потери Западом глобального лидерства стал главным вопросом доклада, а также будет являться одной из наиболее острых тем самой конференции.
Политика
На Украине возбудили уголовное дело из-за «паспортизации» в ЛНР
Прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за выдачи в самопровозглашённой Луганской народной республике паспортов гражданина ЛНР.
Футбол
СМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лиги
Банк «Тинькофф» станет новым титульным спонсором Российской футбольной премьер-лиги.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Происшествия
В Москве стая собак съела мужчину
В Москве в Саларьево в канаве у дороги обнаружили труп мужчины, которому на вид около 50 лет, пишет РЕН ТВ.
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Народный артист России, советский и российский композитор, музыковед и педагог Сергей Слонимский скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 87 лет.
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Экономика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
Политика
Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина
Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
Происшествия
Мощный взрыв на подстанции в Подольске попал на видео
Взрыв прогремел на подстанции в подмосковном Подольске.
Политика
Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло порт Находки
Футбол
«Локомотив» заинтересован в услугах форварда «Торино» Дзадзы
По информации источника, в услугах 28-летнего форварда заинтересован московский «Локомотив».
Общество
ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
Общество
«Рособоронэкспорт» оценил влияние коронавируса на поставку Китаю С-400
Эпидемия коронавируса 2019-nCoV может негативно сказаться на реализации контракта на поставку Китаю российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф».
Происшествия
Врачи в Петербурге напугали вернувшегося из КНР ребёнка
Как рассказала Агапитовой мама 10-летней девочки, неделю назад они вернулись из Китая.
Технологии
Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер
Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Футбол
Неймар пообещал присоединиться к клубу Бекхэма
Экономика
Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Авто
Опубликовали изображения «Русского Прадо» от УАЗ
Издание «РГ» опубликовало в Сети первые рендерные изображения модернизированного отечественного внедорожника УАЗ «Патриот», известного как «Русский Прадо».
Происшествия
В Москве задержали нарушившего ПДД более 2 тыс. раз мужчину
Сотрудники столичного ДПС задержали мужчину, который 2126 раз нарушил правила дорожного движения.