Лукашенко внесли в базу «Миротворца»
Смотрите также
В Турции заявили о втором пике пандемии коронавируса
Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит
Лукашенко назначил новых глав Совбеза и КГБ Белоруссии
Лукашенко заявил, что Германия фальсифицировала отравление Навального
В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова
Михаил Ефремов выступил в суде с последним словом, признав вину
Граждане РФ начнут получать новую выплату 12 тыс. руб. со 2 сентября
Женщина носила младенца в хозяйственной сумке
Во Владивостоке сорванный ветром плавучий док протаранил причал ТОФ
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
ФБК выпустил расследование, после которого Навального отравили
Сын Виктора Цоя попросил запретить прокат фильма Учителя о музыканте
Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19
Россия — Сербия 0:0 (1-й тайм)
«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»
На Ивлееву завели дело из-за рекламы алкоголя
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей
Лукашенко назначил новых глав Совбеза и КГБ Белоруссии
В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова
Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом кольце
Украинский сайт «Миротворец» включил в свою базу президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Пособник террористов и российских оккупантов», ‒ говорится в описании страницы. Также речь идет о якобы нарушении международных соглашений и договоренностей.В источнике
Подробнее о событии