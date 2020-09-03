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Ведомости

Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

Украинский сайт «Миротворец» включил в свою базу президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Пособник террористов и российских оккупантов», ‒ говорится в описании страницы. Также речь идет о якобы нарушении международных соглашений и договоренностей.В источнике
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РИА Новости

Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

РИА Новости12:02
URA.Ru

Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

URA.Ru12:23
Газета.Ru

Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

Газета.Ru12:09
ТАСС

Сайт «Миротворец» внес в свою базу Лукашенко

ТАСС12:32
Life.ru

Лукашенко внесли в чистилище украинского сайта «Миротворец»

Life.ru11:58
Lenta.ru

Лукашенко попал в базу данных «Миротворца»

Lenta.ru11:43
РБК

Александра Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

РБК11:32
КП - Беларусь

Лукашенко попал в украинскую базу «Миротворец». Причина – покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины

КП - Беларусь14:24

Лукашенко заявил, что Германия фальсифицировала отравление Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сказал, что заявление канцлера Германии о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен – фальсификация.
Свободная Пресса06:31
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В системе из трех звезд зафиксировано разрушение протопланетного диска

Астрономы впервые получили прямое наблюдательное доказательство разрушения протопланетного диска группой его родительских звезд, в результате которого он деформировался и в нем появились наклонные кольцевые структуры.
Ин-спейс.ру14:00
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