Путин снял запрет Аксенова на проект водоснабжения Севастополя

В ответ Путин отметил, что даст правительству РФ соответствующее поручение и попросил врио губернатора проработать все детали этой инициативы — «объемы финансирования Вы в принципе назвали, нужно просто выверить эти цифры и начинать работу».