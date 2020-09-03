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Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

Белорусского президента Александра Лукашенко внесли в базу украинского портала «Миротворец», следует из данных сайта на 3 сентября.В источнике
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ТАСС

Сайт «Миротворец» внес в свою базу Лукашенко

ТАСС12:32
Lenta.ru

Лукашенко попал в базу данных «Миротворца»

Lenta.ru11:43
Газета.Ru

Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

Газета.Ru12:09
РИА Новости

Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

РИА Новости12:02
Life.ru

Лукашенко внесли в чистилище украинского сайта «Миротворец»

Life.ru11:58
RT на русском

Лукашенко попал в базу данных «Миротворца»

RT на русском12:17
РБК

Александра Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

РБК11:32

Фильм «Довод» Кристофера Нолана вышел на экраны российских кинотеатров

Фильм "Довод" Кристофера Нолана, о который уже сточили перья критики, а режиссеры и сценаристы, наоборот, вдохновляясь им, приготовили свои орудия труда - мечта любого психотерапевта.
Российская газета08:20

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай.
Российская газета04:55
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Путин снял запрет Аксенова на проект водоснабжения Севастополя

В ответ Путин отметил, что даст правительству РФ соответствующее поручение и попросил врио губернатора проработать все детали этой инициативы — «объемы финансирования Вы в принципе назвали, нужно просто выверить эти цифры и начинать работу».
Примечаниявчера в 14:39
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В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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