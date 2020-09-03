Нацбанк Украины лишит статуса денег старые гривны и монеты в 25 копеек

Кроме того, после 1 октября Нацбанк намерен ускорить процесс изъятия из обращения банкнот в 1 и 2 грн образцов 2003–2007 годов и монет в 1 грн, выпущенных до 2018 года.