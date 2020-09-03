Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Live24
Live24

В базу «Миротворца» внесли Лукашенко

Действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко внесли в базу данных украинского портала «Миротворец». В описании страницы белорусского лидера его назвали «пособником террористов и российских оккупантов».В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Сайт «Миротворец» внес в свою базу Лукашенко

ТАССвчера в 12:32
URA.Ru

Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

URA.Ruвчера в 12:23
Газета.Ru

Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

Газета.Ruвчера в 12:09
РИА Новости

Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

РИА Новостивчера в 12:02
Life.ru

Лукашенко внесли в чистилище украинского сайта «Миротворец»

Life.ruвчера в 11:58
Lenta.ru

Лукашенко попал в базу данных «Миротворца»

Lenta.ruвчера в 11:43
РБК

Александра Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

РБКвчера в 11:32
КП - Беларусь

Лукашенко попал в украинскую базу «Миротворец». Причина – покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины

КП - Беларусьвчера в 14:24

В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального
РИА Новостивчера в 16:00
1,4K

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена
РБК17:39
161

Сенаторы США попросили Минфин ввести санкции против ряда россиян

Американские сенаторы-демократы обратились к министру финансов США Стивену Мнучину с призывом ввести санкции против российских организаций и физлиц, которые «вмешиваются в выборы» и стремятся навредить кампании кандидата на пост президента Джо Байдена.
RT на русскомвчера в 12:09
57

Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactorвчера в 07:41
149

«Цена пенальти»: сборная России показала травмированную ногу Бакаева

В матче первого тура группового этапа Лиги наций сборная России на своем поле выиграла у Сербии со счетом 3:1. Первый гол забил капитан национальной команды Артем Дзюба, реализовавший пенальти.
Бомбардир.ру17:52