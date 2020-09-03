В базу «Миротворца» внесли Лукашенко
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Действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко внесли в базу данных украинского портала «Миротворец». В описании страницы белорусского лидера его назвали «пособником террористов и российских оккупантов».В источнике
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