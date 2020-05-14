с чего всё началось

Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия, что Германии продают природный газ до 70 долларов … но никак не 127 долларов, как для Беларуси.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил о необходимости снижения цен на российский газ. Об этом сообщает госагентство "БелТА".

Лукашенко вновь выступил за снижение цены на российский газ

Общество Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 303

Политика Производство F-35 оказалось под угрозой срыва из-за С-400 Напомним, что в 2019 году США в одностороннем порядке исключили Турцию из международной программы по созданию истребителя пятого поколения F-35, что вызвало бурное негодование Анкары. 1

Происшествия В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие. 16

Гаджеты Названы самые популярные смартфоны начала 2020 года Смартфоны Apple, Xiaomi и Samsung стали самыми продаваемыми в первом квартале текущего года, пишет агентство Catalys. 36

Здоровье Минздрав признал коронавирус особо опасным для людей с болезнями почек Если пациент, который контактировал с зараженными коронавирусом, нуждается в процедурах диализа, ему необходимо немедленно сообщить об этом в диализный центр и выполнять инструкции персонала. 15

Единоборства Конор Макгрегор: Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова Боец UFC Конор Макгрегор на своей странице в Twitter написал, что молится за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова, который находится в одном из военных госпиталей Москвы. 10

Наука Кошки могут заражать друг друга коронавирусом Кошки оказались способны заражать друг друга COVID-19, даже если у больных животных не было симптомов заболевания. 11

Политика Власти Белоруссии готовят меры по поддержке граждан из-за COVID-19 Власти Белоруссии готовят пакет мер по социальной поддержке граждан страны в условиях негативного влияния на экономику пандемии нового коронавируса, сообщил в четверг премьер-министр Сергей Румас.

Здоровье Карантин грозит нескольким районам Саратовской области Управление Роспотребнадзора по Саратовской области анализирует ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Новоузенском районе. 1

Происшествия В Ногинске ранили полицейского при попытке задержать злоумышленников Подмосковный полицейский получил ранение и госпитализирован в тяжелом состоянии после попытки задержать двух злоумышленников, проникнувших в магазин в Ногинске, они взломали дверь ломами, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова. 1

Общество Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. 1,1K

Политика На Украине раскрыли новый обман МВФ Украина приняла закон о банковском регулировании, на котором настаивал Международный валютный фонд, однако он опять ее обманул. 74

Шоу-бизнес Тарасов назвал истинную причину развода с Бузовой В ходе интервью спортсмен рассказал об истинной причине развода с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

Политика Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 3,7K

Здоровье Врач указал на особенное свойство коронавируса вызывать ухудшение Как сообщает MedikForum.ru, главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов указал на особенное свойство коронавируса – он может вызывать сразу резкое ухудшение самочувствия человека. 444

Шоу-бизнес Галкин устроил Лизе и Гарри домашний квест На видео Лиза и Гарри по ролям прочитали стихотворение Андрея Усачёва, позже к ним присоединилась Алла Пугачёва, и они хором поздравили всех с Пасхой. 1

Шоу-бизнес Эмин Агаларов разводится с женой Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной. 99

Футбол Конте хочет, чтобы «Интер» подписал Кавани, Видаля и Мертенса Вместо Алексиса Санчеса который вернётся обратно в "Барселону" Конте хотел бы увидеть в своей команде нападающего "Наполи" Дриса Мертенса.

Общество Мэрия Екатеринбурга пожалуется на эко-активистов в ФСБ Добавим, активное участие в защите парка принимает группа активистов «Парки и скверы», которая стала одной из ведущих сил в прошлогоднем противостоянии вокруг сквера о Театра драмы. 2

Экономика «Росзарубежнефть» получила долю «Роснефти» в проекте в Венесуэле Государственная "Росзарубежнефть" получила 80% "Национального нефтяного консорциума" (ННК), через который "Роснефть" владела крупным добывающим активом в Венесуэле.