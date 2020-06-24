Политика

ПрофильПрофильЛукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины

Как передает в среду, 24 июня, РИА Новости, в ходе беседы президент республики назвал Москву столицей родины. Инцидент произошел, когда один из гостей поблагодарил за приезд иностранных лидеров, которые проходили в тот момент мимо трибуны. На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!».
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Лукашенко назвал Москву столицей родины

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Лукашенко на параде в Москве: «В столицу родины приехали!»

КП - Беларусь08:20
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
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