Политика
ПрофильЛукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины
Как передает в среду, 24 июня, РИА Новости, в ходе беседы президент республики назвал Москву столицей родины. Инцидент произошел, когда один из гостей поблагодарил за приезд иностранных лидеров, которые проходили в тот момент мимо трибуны. На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!».
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Вести.Ru 11:48
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Футболисты «Локомотива» перешли на режим самоизоляции на клубной базе
Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" перешли на режим самоизоляции на базе в подмосковной Баковке, сообщается на официальном сайте столичного клуба.
РИА Новости 08:41
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Адвокат Ефремова назвал возможную сумму компенсации семье Захарова
Эльман Пашаев — адвокат актера Михаила Ефремова — озвучил вероятный размер компенсации, которую может получить семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием артиста.
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Новый российский сверхпрочный материал усилит ПД-14
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Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала
В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
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Происшествия
В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 48 человек
Улан-Удэ, 23 июня 2020, 05:27 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом.
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Разин: семье Захарова заплатили, чтобы не брали денег Ефремова
Российский политик, певец и музыкальный продюсер, создатель студии «Ласковый май» Андрей Разин выдвинул неожиданную версию причин, по которым простая и небогатая семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, наотрез отказывается брать денежную компенсацию от актера.
Московский Комсомолец 05:09
Политика
ФБР не смогло выяснить истоки происхождения коронавируса
Вашингтон, 25 июня 2020, 02:20 — REGNUM Федеральное бюро расследований США (ФБР) пытается выяснить природу происхождения коронавируса нового типа, однако пока не располагает достаточной информацией для выводов, заявил директор ведомства Кристофер Рэй в эфире телеканала Fox News.
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Общество
Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка
Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru 00:02
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В России увеличат пенсии по старости
В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста вчера в 08:50
Футбол
Снейдер: «В „Реале“ бутылка водки стала моим лучшим другом»
Голландский хавбек защищал цвета "сливочных" с 2007 по 2009 год, после чего перебрался в "Интер", став одним из лидеров команды Жозе Моуриньо, выиграв Лигу чемпионов, а также являясь одним из главных претендентов на "Золотой мяч" в те годы.
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США направят дополнительные войска в Польшу
РИА Новости 16:17
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Три четверти российских работников вернулись с удаленки в офисы
В опросе, проведенном компанией в июне, участвовали 4,5 тыс. жителей всех российских округов старше 18 лет.
РБК 22:01
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Жители «Сибирской долины» перекрыли трассу
Жители поселка «Сибирская долина» под Барнаулом в среду, 24 июня, вышли на протестную акцию и перекрыли трассу.
КП - Барнаул 21:49
Общество
США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа
"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.
Интерфакс 19:31
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
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Путин предложил расширить программу льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготного ипотечного кредитования, передаёт Regnum.
Агробук 04:54
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Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде
Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 12:34
Футбол
Глушаков поздравил Месси с днем рождения
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков поздравил аргентинского нападающего и капитана "Барселоны" Лионеля Месси с днем рождения.
Газета.Ru 13:35
Происшествия
На Камчатке нашли вещи пропавших после крушения катера моряков
RT на русском 19:32
Общество
206 новых случаев коронавируса выявили в Иркутской области за сутки
За последние сутки в Иркутской области выявили 206 новых случаев коронавируса.
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Представлена нанолинза, способная сжимать свет
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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
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В Москве прогремел салют в честь 75-летия Победы
Из 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны расчёты произвели 30 залпов.
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Общество
Финляндия и Швеция поспорили из-за статьи в «Миасском рабочем»
Российские посольства Финляндии и Швеции поспорили в Твиттере о том, в какой из стран находится больше озер.
Челябинск Сегодня 01:16
Общество
Парад Победы в Москве сняли из космоса
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П».
Известия 08:11
Технологии
Microsoft выпустила антивирус для Android
Microsoft объявила о выходе предварительной версии антивируса Microsoft Defender ATP для Android-смартфонов.
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Авто
С 1 июля российских водителей ждут нововведения
Документ предполагает тестирование водителя на хронический алкоголизм при получении медсправки.
RuNews24.ru 22 июня в 08:21
Экономика
Собственники недвижимости просят власти не увеличивать налоги
Собственники недвижимости просят власти не увеличивать налоги Владельцы коммерческих объектов просят правительство не повышать до 2024 года кадастровую стоимость, на базе которой рассчитывается налог на недвижимость.
Коммерсантъ 09:44