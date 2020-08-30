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Ведомости

Лукашенко во второй раз появился у своей резиденции с автоматом

На видео президент просит подлететь ближе к проспекту Победителей, на котором находится резиденция, и говорит: «Как крысы разбежались». На другом видео, опубликованном агентством, Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках. 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента.В источнике
С чего всё началось
Вскоре после этого Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе Лукашенко, написал
, что фото было сделано 30 августа в 16:00, когда митингующие уже подошли ко Дворцу Независимости (акция оппозиции стартовала около 14:00).
РБКвчера в 11:30
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Лукашенко снова появился с автоматом в руках

Коммерсантъвчера в 11:23
РИА Новости

Лукашенко появился у резиденции с автоматом

РИА Новостивчера в 11:46
Ёлдаш

Лукашенко снова взялся за автомат

Ёлдашвчера в 11:39
РБК

Появилось новое фото Лукашенко с автоматом на фоне резиденции

РБКвчера в 11:30
ТАСС

Лукашенко во время воскресных акций протеста находился в своей резиденции в Минске

ТАССвчера в 12:39
Lenta.ru

Раскрыто местонахождение Лукашенко во время акций протеста

Lenta.ruвчера в 11:59
Life.ru

Лукашенко опять появился с автоматом у резиденции в Минске. Но уже без Коли

Life.ruвчера в 11:45
КП - Беларусь

30 августа Лукашенко снова взял в руки автомат

КП - Беларусьвчера в 11:28

Вашингтон начал поставки ЗРК Patriot для военных в Румынии

Кроме всего прочего, как пишет «Слово и дело» со ссылкой на Центр анализа мировой торговли оружием, на данный момент известно, что в Пентагоне одобрили поставку семи экземпляров модернизированных комплексов Patriot для румынских военных еще летом 2017 года.
Вашингтон начал поставки ЗРК Patriot для военных в Румынии
Актуальные Новости29 августа в 06:50
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В Куйтуне должен быть построен путепровод через железнодорожные пути

30.08.2020 Глава региона Игорь Кобзев сегодня, 30 августа, на встрече с активом Куйтунского района дал поручение руководству муниципалитета построить путепровод через железнодорожные пути.
Областная газета (г. Иркутск)20:09

Музей-заповедник «Куликово поле» опубликовал программу праздника в честь покровителей лошадей

В последний день лета, 31 августа, сотрудники музея-заповедника «Куликово поле» приглашают отметить праздник покровителей лошадей, святых Флора и Лавра, на конный двор Куликова поля.
Московский Комсомолец Тула28 августа в 20:28

64 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

За минувшие 24 часа в Алтайском крае у 64 человек подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 49 пациентов, зарегистрировано три летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти двух пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 03:06
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На Сахалине спасатели ищут пропавших сборщиков ягод

Южно-Сахалинск, 31 августа 2020, 02:52 — REGNUM На Сахалине пропали три человека, которые направились от села Отрадное морем на лодке к вулкану Тятя для сбора ягод, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.
REGNUM19:52
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У Сергея Фургала нашлось прокурорское алиби

Адвокаты экс-губернатора пытаются отстоять его в суде Как стало известно "Ъ", несмотря на почти двухмесячное содержание под стражей экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, следствие так и не смогло начать его уголовное преследование по ключевому эпизоду предполагаемой преступной деятельности — убийству бизнесмена Евгения Зори.
Коммерсантъ17:59
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Бывшую овощебазу «Красная Пресня» может купить «Киевская площадь»

Бывшую овощебазу «Красная Пресня» может купить «Киевская площадь» Riverstretch Trading & Investments (RT&I), являющаяся сейчас основным владельцем девелоперской компании O1 Properties, намерена продать бывшую овощебазу «Красная Пресня» на северо-западе Москвы.
Коммерсантъ17:59