Лукашенко во второй раз появился у своей резиденции с автоматом

На видео президент просит подлететь ближе к проспекту Победителей, на котором находится резиденция, и говорит: «Как крысы разбежались». На другом видео, опубликованном агентством, Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках. 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента.