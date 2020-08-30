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Лукашенко во второй раз появился у своей резиденции с автоматом

На видео президент просит подлететь ближе к проспекту Победителей, на котором находится резиденция, и говорит: «Как крысы разбежались». На другом видео, опубликованном агентством, Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках. 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента.В источнике
С чего всё началось
Вскоре после этого Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе Лукашенко, написал
, что фото было сделано 30 августа в 16:00, когда митингующие уже подошли ко Дворцу Независимости (акция оппозиции стартовала около 14:00).
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Русская Планета

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Русская Планетавчера в 16:08
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Лукашенко опять появился с автоматом у резиденции в Минске. Но уже без Коли

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Лукашенко появился у резиденции с автоматом

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РБК

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РБКвчера в 11:30
Коммерсантъ

Лукашенко снова появился с автоматом в руках

Коммерсантъвчера в 11:23
Дни.ру

Лукашенко вновь сняли с автоматом возле резиденции в Минске

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Российская газета

Беларусь: тревожные дни

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30 августа Лукашенко снова взял в руки автомат

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Экзитпол: на выборах в парламент Черногории лидирует оппозиция

Коалиция "За будущее Черногории" и еще несколько оппозиционных партий и движений вместе получают 50,3% голосов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) – 33%, сообщило НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI).
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Глава дипломатии ЕС назвал Китай, Россию и Турцию новыми империями

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Берлин, 30 августа 2020, 17:06 — REGNUM Получение запроса от Российской Федерации о правовой помощи по делу о госпитализации блогера Алексея Навального, находящегося на лечении в клинике «Шарите» в Берлине, подтвердило министерство юстиции Германии.
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Адвокат Ефремова рассказал о несостыковках в деле артиста о ДТП

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