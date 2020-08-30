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Ведомости
Ведомости

Лукашенко во второй раз появился у своей резиденции с автоматом

На видео президент просит подлететь ближе к проспекту Победителей, на котором находится резиденция, и говорит: «Как крысы разбежались». На другом видео, опубликованном агентством, Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках. 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента.В источнике
С чего всё началось
Вскоре после этого Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе Лукашенко, написал
, что фото было сделано 30 августа в 16:00, когда митингующие уже подошли ко Дворцу Независимости (акция оппозиции стартовала около 14:00).
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ТАСС

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Лукашенко появился у резиденции с автоматом

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Лукашенко снова появился с автоматом в руках

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