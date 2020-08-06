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РИА Новости

Лукашенко не выдаст задержанных россиян, пока Киев не докажет их вину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завил, что не выдаст задержанных в стране россиян, пока Украина не докажет их вину.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью
 украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Минск не выдаст Киеву задержанных 29 июля россиян, пока Украина не докажет их вину.
Коммерсантъвчера в 13:16
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Московский Комсомолец

Лукашенко об экстрадиции боевиков «Вагнера»: Киев должен доказать их вину

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Лукашенко назвал условие выдачи задержанных россиян

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ТАСС

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Lenta.ruвчера в 13:17
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Коммерсантъвчера в 13:16
РИА Новости

Лукашенко не выдаст задержанных россиян, пока Киев не докажет их вину

РИА Новостивчера в 13:08

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У Путина остался последний шанс – Хазин

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Deita.ruвчера в 19:15
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Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными

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RT на русском5 августа в 02:54
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RT на русскомвчера в 14:26
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Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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На провластном митинге в Минске включили песню «Перемен». Диджеи готовы к увольнению

В Минске на провластном митинге неожиданно заиграла песня группы «Кино» «Перемен требуют наши сердца», сообщает сайт «Радио Свободы» (по решению Минюста РФ, внесено в список выполняющих функции иностранного агента).
Полит.рувчера в 14:59
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