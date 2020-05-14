Общество
Rambler News ServiceЛукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь призвал снизить цену на российский газ для республики. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.
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с чего всё началось
"Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне - ИФ), что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси", - сказал президент, которого цитирует госагентство БелТА.Интерфаксвчера в 05:36
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Лукашенко про высокую цену на российский газ: «На что мы можем рассчитывать в будущем?»
КП - Беларусьвчера в 07:24
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 02:42, Ашберн
Общество
Оперштаб ЕАО по коронавирусу ушел на карантин
Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн и мэр Биробиджана Александр Головатый отправились в самоизоляцию после того, как у одного из членов оперативного штаба по борьбе с коронавирусом обнаружили эту болезнь.
Московский Комсомолец 01:34
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54
Общество
Владимиру Путину рассказали об опухоли и лечении Анастасии Заворотнюк
В лечении актрисы Анастасии Заворотнюк используются технологии подавления рака онколитическими вирусами.
МонаВиста вчера в 11:00
Общество
Свердловский Роспотребнадзор призвал не смягчать режим самоизоляции
Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских призвал отказаться от смягчения "режима самоизоляции".
REGNUM 02:34
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 15:31
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еpic Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости вчера в 13:49
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
Авто
Tesla готовится обрушить цены на электрокары
Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их.
Car.ru 00:16
Кино
В пятом сезоне «Ривердейла» обещают скачок во времени
Представители телеканала The CW подтвердили, что в начале пятого сезона героев ждет значительное ускорение.
Inc-news.ru вчера в 15:52
Здоровье
Число случаев COVID-19 в Саратовской области превысило 1,4 тысячи
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Саратовской области превысило 1,4 тысячи, за сутки зарегистрировали 96 новых случаев, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:17
Здоровье
На Украине коронавирусом заболели более 16 тыс. человек — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 16 023 случая коронавируса, 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели.
Украина.ру 12 мая в 03:05
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
Общество
18 губернаторов нарушили вводные по выходу с карантина
В 18 субъектах уже разрешены прогулки в парках, показывает исследование фонда «Петербургская политика», хотя Роспотребнадзор рекомендует делать это только на финальном этапе выхода с карантина.
URA.Ru вчера в 16:43
Политика
Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru вчера в 04:25
Армия и оружие
Новейшие китайские танки Тип 15 заменят устаревшие клоны Т-54
В Китайской армии продолжают получать легкие танки Тип 15.
Российская газета вчера в 07:23
Экономика
В Москве начался прием заявок на получение субсидий для соцпредприятий
В Москве начался прием заявок на получения субсидий для социальных предприятий, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:56
Политика
Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство России в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
Гаджеты
Honor скинул цены на смартфоны и ноутбуки в России
Акция продлится с 15 по 27 мая. Производитель обещает скидки до 5 тысяч рублей на смартфоны, ноутбуки и аксессуары бренда.
iXBT.com вчера в 05:11
Общество
В США мясо стало продуктом для богатых из-за пандемии
В США мясо стало продуктом для богатых из-за пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 13:21
Энергетика
Нефть преодолела отметку $31 за баррель
Лондон, 14 мая 2020, 22:18 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе сессии 14 мая, марка Brent преодолела отметку в $31 за баррель.
REGNUM вчера в 15:18
Кино
Первый покажет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Piter.tv 02:06
Общество
В Омской области зарегистрировали 47 новых случаев коронавируса
Количество новых случаев заражения COVID-19 в Омской области за сутки выросло на 47, что является рекордным показателем для региона, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе минздрава региона.
РИА Новости 01:59
Шоу-бизнес
Софи Кальчева объяснила, почему отказалась выходить замуж за Баскова
39-летняя певица Софи Кальчева четыре года встречалась с Николаем Басковым, но выходить за него замуж отказалась.
Городовой вчера в 07:02
Здоровье
В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
Сорок три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 770 человек, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 13 мая в 00:45
Авто
Появились первые фотографии обновленного Ford Focus
Накануне в Сети появились первые официальные фотографии рестайлингового внедорожного универсала Focus Active Wagon.
Новые автомобили вчера в 12:35
Происшествия
В Подмосковье грабители напали на полицейских
Серьезные травмы получил полицейский при попытке задержания двух грабителей в магазине подмосковного Ногинска.
Российская газета вчера в 07:10
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия вчера в 12:46
Происшествия
Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова
Свидетели во время очной ставки с арестованным красноярским бизнесменом и политиком Анатолием Быковым подтвердили свои показания против него, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 00:34