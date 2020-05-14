с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь призвал снизить цену на российский газ для республики. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.

Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии

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