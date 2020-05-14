Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceЛукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь призвал снизить цену на российский газ для республики. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.
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с чего всё началось
"Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне - ИФ), что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси", - сказал президент, которого цитирует госагентство БелТА
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Интерфаксвчера в 05:36

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Лукашенко возмутился ценой российского газа

РИА Новостивчера в 17:45

Лукашенко возмутили цены на российский газ в «непростое время»

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Лукашенко вновь выступил за снижение цены на российский газ

Газета.Ruвчера в 05:49

Лукашенко считает несправедливым, что газ из РФ для Белоруссии дороже, чем для Германии

ТАССвчера в 05:45

Лукашенко вновь заговорил о необходимости снизить цену на российский газ

Интерфаксвчера в 05:36

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RT на русскомвчера в 05:14

Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы

РБКвчера в 06:03
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 02:42, Ашберн

Лукашенко про высокую цену на российский газ: «На что мы можем рассчитывать в будущем?»

КП - Беларусьвчера в 07:24
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 02:42, Ашберн
Общество

Оперштаб ЕАО по коронавирусу ушел на карантин

Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн и мэр Биробиджана Александр Головатый отправились в самоизоляцию после того, как у одного из членов оперативного штаба по борьбе с коронавирусом обнаружили эту болезнь.
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Известия вчера в 20:54
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Общество

Владимиру Путину рассказали об опухоли и лечении Анастасии Заворотнюк

В лечении актрисы Анастасии Заворотнюк используются технологии подавления рака онколитическими вирусами.
МонаВиста вчера в 11:00
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Общество

Свердловский Роспотребнадзор призвал не смягчать режим самоизоляции

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских призвал отказаться от смягчения "режима самоизоляции".
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Трусова объяснила переход к Плющенко

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
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Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
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Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
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Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Серверы магазина Еpic Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости вчера в 13:49
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Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
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Авто

Tesla готовится обрушить цены на электрокары

Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их.
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Кино

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Представители телеканала The CW подтвердили, что в начале пятого сезона героев ждет значительное ускорение.
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РИА Новости вчера в 02:17
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Здоровье

На Украине коронавирусом заболели более 16 тыс. человек — Минздрав

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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
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Общество

18 губернаторов нарушили вводные по выходу с карантина

В 18 субъектах уже разрешены прогулки в парках, показывает исследование фонда «Петербургская политика», хотя Роспотребнадзор рекомендует делать это только на финальном этапе выхода с карантина.
URA.Ru вчера в 16:43
Политика

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Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
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Армия и оружие

Новейшие китайские танки Тип 15 заменят устаревшие клоны Т-54

В Китайской армии продолжают получать легкие танки Тип 15.
Российская газета вчера в 07:23
Экономика

В Москве начался прием заявок на получение субсидий для соцпредприятий

В Москве начался прием заявок на получения субсидий для социальных предприятий, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:56
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Политика

Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство России в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
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Гаджеты

Honor скинул цены на смартфоны и ноутбуки в России

Акция продлится с 15 по 27 мая. Производитель обещает скидки до 5 тысяч рублей на смартфоны, ноутбуки и аксессуары бренда.
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Общество

В США мясо стало продуктом для богатых из-за пандемии

В США мясо стало продуктом для богатых из-за пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.
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Энергетика

Нефть преодолела отметку $31 за баррель

Лондон, 14 мая 2020, 22:18 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе сессии 14 мая, марка Brent преодолела отметку в $31 за баррель.
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Первый покажет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»

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В Омской области зарегистрировали 47 новых случаев коронавируса

Количество новых случаев заражения COVID-19 в Омской области за сутки выросло на 47, что является рекордным показателем для региона, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе минздрава региона.
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39-летняя певица Софи Кальчева четыре года встречалась с Николаем Басковым, но выходить за него замуж отказалась.
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Здоровье

В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса

Сорок три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 770 человек, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Авто

Появились первые фотографии обновленного Ford Focus

Накануне в Сети появились первые официальные фотографии рестайлингового внедорожного универсала Focus Active Wagon.
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Происшествия

В Подмосковье грабители напали на полицейских

Серьезные травмы получил полицейский при попытке задержания двух грабителей в магазине подмосковного Ногинска.
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Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
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Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова

Свидетели во время очной ставки с арестованным красноярским бизнесменом и политиком Анатолием Быковым подтвердили свои показания против него, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 00:34
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