Энергетика
Свободная ПрессаЛукашенко возмутился ценами на российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в четверг на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", возмутился ценами, которые Россия устанавливает на нефть для Минска.
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«Чистой воды шантаж». Эксперт — о переговорах с Лукашенко по нефти
Аргументы и Факты10 января в 09:57
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 19:06, Ашберн
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От компаний Гуцериева в Беларусь придет 650 тысяч тонн нефти по трубопроводу и еще 100 тысяч тонн - по железной дороге
КП - Беларусь10 января в 07:06
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 19:06, Ашберн
Политика
Нетаньяху обвинил Иран в «намеренной» лжи
Власти Ирана «намеренно» обманули весь мир, зная с самого начала о своей вине за сбитый украинский «Боинг 737», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 12 декабря на заседании правительства.
Политика
США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме
Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить в Стокгольме переговоры по нормализации двусторонних отношений.
Происшествия
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Актриса и режиссер Рената Литвинова попала под машину в центре Москвы.
Шоу-бизнес
Бузова привезла жениха в самый дорогой отель на Пхукете
После отдыха в Куршевеле Ольга Бузова вместе с возлюбленным Давидом Манукяном отправилась в Таиланд.
Экономика
Boeing обвинили в замедлении темпов роста ВВП США
Трудности компании Boeing приведут в 2020 году к замедлению темпов роста ВВП США на 0,5 процентных пунктов, считает министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.
Единоборства
Диллиан Уайт: «Видел, как Кличко нокаутировал Уайлдера»
Тяжеловес Диллиан Уайт вспомнил совместные спарринг-сессии экс-чемпиона мира в тяжелом дивизионе Владимира Кличко и чемпиона WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера.
Политика
Меркель призвала довести до конца «Северный поток-2»
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала довести до конца строительство газопровода «Северный поток-2», передает «Интерфакс».
Технологии
Какие тренды обозначила выставка потребительских технологий CES-2020 в Лас-Вегасе
Политика
Сурков прибыл в Абхазию для урегулирования кризиса
Помощник президента РФ Владислав Сурков, курирующий вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, прибыл в Сухум для урегулирования кризиса.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Общество
Министр просвещения рассказала о новшествах в школьных аттестатах
По словам Васильевой, сегодня многие школы оценивают способности ребенка по этим предметам именно зачетами и незачетами, но при получении аттестата следует выставлять оценку по пятибалльной системе.
Экономика
Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов
Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
Политика
Фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву
Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
Кино
Фильм «1917» возглавил американский прокат
В американском прокате сменился лидер.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из клиники домой
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники, где она проходила курс лечения.
Происшествия
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва
Сообщение об угрозе взрывов в школах поступило на почту одного из учреждений Хабаровска, идет эвакуация детей.
Политика
Тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев привезут одним рейсом
На своей странице в социальной сети Facebook Данилов написал, что борт министерства обороны страны, находящийся сейчас в Иране, вернется на родину только после завершения всех процедур и лишь тогда, когда можно будет забрать тела всех граждан Украины, погибших в авиакатастрофе.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала снимок в бикини после рекордного похудения
Полина Гагарина продемонстрировала снимок в бикини, сделанный после после рекордного похудения.
Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Рому» и возглавил чемпионат Италии
Туринский "Ювентус" в матче 19 тура итальянской Серии А обыграл в гостях "Рому" с результатом 2:1. Эта победа позволила чемпионам Италии вернуться на первое место и выиграть первый круг.
Наука
Домашние собаки снижают риск развития шизофрении
В США в ходе исследований связи между наличием шизофрении и биполярного расстройства и содержанием собак в доме выяснилось, что риск первой болезни резко снижается, если дети росли рядом с животными.
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Общество
Минтранс предложил запретить работать в такси гражданам с судимостью
По мнению правозащитника, в такси ни при каких условиях не могут работать осужденные за преступления сексуального характера.
Шоу-бизнес
Ксения Корнева рассказала о работе в «Уральских пельменях»
Относительно недавно стало известно, что между участниками популярного юмористического шоу «Уральские пельмени», созданного на основе бывшей одноименной команды КВН, прошла трещина.
Экономика
Плюхин – об Амазарском ЦПК: Китайцы с 2004 года выпилили много леса
Китайцы с 2004 года выпилили много леса.
Политика
Трюдо посетил траурное мероприятие в память о погибших в авиакатастрофе канадцах
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо принял участие в траурном мероприятии в память о погибших в авиакатастрофе под Тегераном канадцах, которое в воскресенье прошло в одном из спортивных центров Эдмонтона (провинция Альберта).
Армия и оружие
Помпео возмутился обстрелом авиабазы в Ираке
Госсекретарь США Майк Помпео выразил возмущение в связи с ракетным обстрелом авиабазы Балад в Ираке и призвал прилечь к ответственности виновных.