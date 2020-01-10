Энергетика
Свободная ПрессаЛукашенко возмутился ценами на российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в четверг на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", возмутился ценами, которые Россия устанавливает на нефть для Минска.
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«Чистой воды шантаж». Эксперт — о переговорах с Лукашенко по нефти
Аргументы и Факты10 января в 09:57
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От компаний Гуцериева в Беларусь придет 650 тысяч тонн нефти по трубопроводу и еще 100 тысяч тонн - по железной дороге
КП - Беларусь10 января в 07:06
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 05:34, Ашберн
Экономика
Три британских офшора начнут передавать ФНС данные о счетах россиян
Три британских офшора — острова Мэн, Гернси и Джерси в 2020 году намерены уведомлять Федеральную налоговую службу (ФНС) о счетах и активах россиян в своих юрисдикциях.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Политика
Президент Абхазии Хаджимба сообщил о сложении полномочий
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
Шоу-бизнес
Бывшая жена «Рыжего Иванушки» родила третьего сына
Марина Банкова обрела счастье в новом браке 12 января бывшая жена Андрея Григорьева-Аполлонова родила сына.
Происшествия
В Таиланде выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
Первый случай заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, выявлен на территории Таиланда, сообщает газета Nation со ссылкой на местный минздрав.
Экономика
Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года
По данным «Коммерсанта», продажи одежды, обуви и аксессуаров падают впервые с 2015 года.
Общество
Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов
В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Происшествия
СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко
СК нашел доказательства незаконного происхождения восьми миллиардов рублей, ранее изъятых из квартиры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Происшествия
В Карелии умер мужчина из-за отказа «скорой» приехать на вызов
Родственникам мужчины сказали, что единственная бригада "скорой" выехала на вызов. Медикам не смогли дозвониться из-за отсутствия связи.
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Происшествия
Десять школ Владивостока эвакуировали из-за сообщений о минировании
Ранее в понедельник массовая эвакуация школ и детсадов началась в Хабаровске, куда также поступили сообщения о "минированиях".
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Армия и оружие
Минобороны обвинило эсминец США в сближении с российским кораблём
«Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место «опасном» сближении российского корабля с эсминцем Farragut в Аравийском море не соответствует действительности», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Общество
Немецкие СМИ рассказали о бьющей по России «катастрофе 90-х»
«Причины просты и понятны», – пишет Die Welt, поясняя, что в начале 2020 года «сказываются последствия 1990-х годов с их низкой рождаемостью».
Футбол
Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина
"Пари Сен-Жермен" и "Монако" разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Здоровье
Онколог назвал симптомы, указывающие на проблемы с поджелудочной
Обнаружить панкреатит и рак поджелудочной железы - недуги имеют похожие симптомы - сложнее.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Общество
Новый директор ЦПКиО убирает из парка тир и батуты
Общество
На Украине обнаружили крупную партию фальшивых кубиков Рубика
Сотрудники Государственной таможенной службы Украины задержали 7,8 тыс. кубиков Рубика, сообщил глава ведомства Максим Нефёдов 13 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Происшествия
На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной
Футбол
«Реал» обыграл в серии пенальти «Атлетико» в финале Суперкубка Испании
Политика
СБУ готовила теракт перед проездом Путина по Крымскому мосту
Спецслужбы Украины предприняли попытку помешать проезду президента России Владимира Путина по Крымскому мосту.
Политика
Крым планирует наладить железнодорожное сообщение с рядом стран
"В перспективе есть идеи по налаживанию международного железнодорожного сообщения с рядом стран", - сказал собеседник агентства.
Происшествия
Семь автомобилей столкнулись в трех ДТП в Ленинградской области
В результате ДТП пострадали три человека.
Кино