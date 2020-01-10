Энергетика

Свободная ПрессаСвободная ПрессаЛукашенко возмутился ценами на российскую нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в четверг на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", возмутился ценами, которые Россия устанавливает на нефть для Минска.
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