Энергетика

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикальЛукашенко пожаловался на Россию

Белоруссия и Россия до сих пор не договорились по нефти из-за того, что российская сторона предлагает цены выше мировых. Об этом в четверг заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на церемонии вручения специальной премии деятелям культуры и искусства «За духовное возрождение».
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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