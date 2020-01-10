Энергетика
Нефтегазовая вертикальЛукашенко пожаловался на Россию
Белоруссия и Россия до сих пор не договорились по нефти из-за того, что российская сторона предлагает цены выше мировых. Об этом в четверг заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на церемонии вручения специальной премии деятелям культуры и искусства «За духовное возрождение».
Читать в источнике
Оценить822
Подробнее о событии
Показать все источники
«Чистой воды шантаж». Эксперт — о переговорах с Лукашенко по нефти
Аргументы и Факты10 января в 09:57
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
Показать все источники
От компаний Гуцериева в Беларусь придет 650 тысяч тонн нефти по трубопроводу и еще 100 тысяч тонн - по железной дороге
КП - Беларусь10 января в 07:06
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
Экономика
Белоруссия и Россия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти
Представители антимонопольных ведомств Белоруссии и России не смогли достичь договоренности по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов, передает БелТА.
Политика
В Берлине пройдет конференция по ситуации в Ливии
На переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые состоялись 11 января, президент РФ отметил, что такой саммит действительно должен быть эффективным при условии, что в нем примут участие государства, заинтересованные в разрешении кризиса в Ливии.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Спорт
Вместо Универсиады в Екатеринбурге проведут ВУИ
Летние Всемирные университетские игры состоятся на Среднем Урале в 2023 году. Указ о подготовке к ним подписал президент Владимир Путин.
Общество
«Яндекс» запустит каршеринг в Европе
«Яндекс» планирует в этом году запустить сервис каршеринга в Европе, сообщил Financial Times (FT) гендиректор «Яндекс.Драйва» Антон Рязанов.
Общество
Медведев поручил выделить до 22 млн рублей на закупку лекарств детям
До 22 млн рублей будет выделено на закупку незарегистрированных в России препаратов для лечения детей.
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Общество
Елизавета II созывает семейный совет из-за принца Гарри и Меган Маркл
Срочный семейный совет Елизавета II созывает в резиденции Сандрингем.
Политика
Украина намерена возобновить работу в ПАСЕ
26 октября Разумков заявил о неприемлемости для Украины возвращения России в ПАСЕ. Ранее Разумков обвинил Совет Европы в двойных стандартах.
Происшествия
Киллеры террористки Окуевой совершили еще два заказных убийства
Подозреваемые в убийстве жены выходца из Чечни Осмаева, который ранее обвинялся в покушении на президента России, террористки Окуевой совершили еще минимум два заказных убийства, считают в украинской полиции.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
Происшествия
Под Псковом иномарка сбила пешеходов, пытавшихся помочь жертвам ДТП
Мужчины бросились к искореженным автомобилям. В это время на трассу вылетел Lexus, эта иномарка сбила двух мужчин.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Давид Манукян сделали одинаковые татуировки
Певица и телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян сделали одинаковые татуировки в виде знака бесконечности, о чем стало известно из сторис инстаграма.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Политика
Владимира Сипягина нет в списке губернаторов, которым грозит отставка
На фото: Владимир Сипягин Глава фонда Михаил Виноградов считает, что в первым кандидатом "на вылет" в 2020 году можно считать губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Экономика
Россиян с доходом менее двух МРОТ могут освободить от уплаты НДФЛ
Депутатами Государственной думы от фракции ЛДПР разработан проект закона, в соответствии с которым россияне, чьи доходы составляют менее двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Авто
В Москве выставили «Волгу»-«догонялку КГБ» за 8,5 млн рублей
В одном из московских автосалонов выставили на продажу редчайшую "Волгу" ГАЗ-23 по прозвищу "догонялка", которая была разработана для КГБ СССР и других спецслужб.
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Происшествия
На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной
Авто
В 2019 году АвтоВАЗ увеличил продажи Lada на 1%
АвтоВАЗ в 2019 году реализовал в России 362 356 автомобилей LADA (+1%) и увеличил свою долю рынка до рекордных за последние восемь лет 20,6%. Такие данные приведены в презентации компании, посвященной итогам коммерческой деятельности за прошлый год.
Финансы
Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля
Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Политика
Иран признал Пентагон террористической организацией
Президент Ирана Хасан Рухани одобрил предложенный парламентом законопроект, который подразумевает признание Пентагона террористической организацией.
Экономика
В ФАС оценили информацию о повышении тарифов сотовыми операторами
Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин высказался насчет повышения тарифов сотовыми операторами.
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.