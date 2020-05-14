с чего всё началось

В феврале Лукашенко сравнивал установленную для Белоруссии цену $127 за тыс. куб. м российского газа с «понуждением к интеграции». Он также говорил, что в Москве намекают на то, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Белоруссия должна будет стать частью России.

Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы

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Общество СМИ узнали об аресте в Донецке обвиняемого по делу MH17 В Донецке в середине марта был взят под стражу Леонид Харченко — бывший полевой командир ополчения и один из обвиняемых по делу о сбитом Boeing малайзийских авиалиний над Донбассом в 2014 году. 150

Футбол Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.

Общество В США мясо оказалось недоступным для простых американцев В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду исключительно для богатых. 315

Биатлон У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН: «В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина».

Общество Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение. 6

Гаджеты Intel начинает продажу собственной страховки на разгон процессоров Акция будет доступна всем обладателям процессоров десятого поколения Core i5, i7, i9.После замены процессора, который был неудачно разогнан гарантия сохраняется, но пользователь больше не сможет обменять CPU, даже при приобретении страховки вновь. 1

Игры Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5 Компания Epic Games начала раздачу экшен Grand Thefy Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store. 132

Финансы В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 8 мая снизились на $4,9 млрд (-0,9%) — до $562,4 млрд. 18

Авто В Сети появились первые фотографии обновленного Ford Focus По предварительным данным, на китайском рынке рестайлинговая версия четвертого поколения Ford Focus появится в продаже с 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 174 лошадиные силы, который будет работать в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. 2

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов. 1,6K

Общество Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа. 66

Футбол Первая победа советского клуба в еврокубке. Киев вошел в историю 35 лет назад киевское «Динамо» выиграло первый в отечественной истории еврокубок, победив в финале Кубка кубков «Ференцварош» — 3:0. Дубль оформил Владимир Онищенко, еще один мяч записал на свой счет Олег Блохин.

Футбол Исполком РФС 15 мая объявит о возобновлении сезона РПЛ Известный журналист Нобель Арустамян предполагает, что исполком РФС, который назначен на 15 мая, скорее всего, примет решение о возобновлении сезона-2019/2020 в российской Премьер-лиге.

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Общество РКН изучает публикации The New York Times и FT о коронавирусе в России Роскомнадзор при поддержке компетентных органов власти изучает статьи американских изданий о смертности от коронавируса в России.

Общество «Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2» Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран. 1,2K