с чего всё началось

В феврале Лукашенко сравнивал установленную для Белоруссии цену $127 за тыс. куб. м российского газа с «понуждением к интеграции». Он также говорил, что в Москве намекают на то, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Белоруссия должна будет стать частью России.

Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы

Общество Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. 562

Экономика Глава Ростуризма призвала власти регионов поддержать внутренний туризм Глава Ростуризма Зарина Догузова призвала власти регионов выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма в условиях пандемии коронавируса. 1

Общество Минпросвещения РФ переносит ЕГЭ на более поздние сроки Министерство просвещения РФ объявило об изменении порядка и сроков сдаич ЕГЭ- 2020 в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. 1,2K

Игры Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной. 580

Политика Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей еще на три года. 1

Здоровье Дума предупредила о риске психических расстройств после самоизоляции «Жизнь после коронавируса может быть осложнена рядом психических расстройств, включая посттравматическое стрессовое расстройство, генерализированное тревожное расстройство, панические настроения, а также соматоформные расстройства», – сказал Менделевич. 140

Политика МИД потребует от NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России Требования опровергнуть опубликованную информацию о смертности от коронавируса в России будут переданы в редакции газет Financial Times и New York Times, 13 мая заявила представитель МИД России Мария Захарова. 1,2K

Авто BYD представит для Европы электрокар круче Tesla В начале текущего года компания BYD представила свой флагманский кроссовер Han.

Армия и оружие Министерство обороны Азербайджана сделало официальное заявление Армения подрывает работу сопредседателей МГ ОБСЕ – Гаджиев >> В то же время в министерстве, ссылаясь на призыв генерального секретаря ООН о сохранении режима прекращения огня, напоминают армянской стороне, что официальный Ереван сначала должен исполнить требования четырех резолюций Совета безопасности ООН о выводе войск с оккупированных территорий Азербайджана. 1

Происшествия В Москве умер заразившийся коронавирусом пенсионер, которого медики бросили у подъезда Умер заразившийся коронавирусной инфекцией 75-летний Евгений Печурин, которого, по словам его дочери, медики бросили у подъезда в Москве.

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. 1,2K