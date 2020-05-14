Общество

РБКРБКЛукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы

В феврале Лукашенко сравнивал установленную для Белоруссии цену $127 за тыс. куб. м российского газа с «понуждением к интеграции». Он также говорил, что в Москве намекают на то, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Белоруссия должна будет стать частью России.
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с чего всё началось
Среди затронутых в ходе приема вопросов, было акцентировано внимание на вопросе цены на российский газ для Беларуси, сообщается
на сайте президента Республики Беларусь.
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Лукашенко возмутили цены на российский газ в «непростое время»

Московский Комсомолец06:05
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Лукашенко про высокую цену на российский газ: «На что мы можем рассчитывать в будущем?»

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