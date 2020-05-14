Общество
РБКЛукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
В феврале Лукашенко сравнивал установленную для Белоруссии цену $127 за тыс. куб. м российского газа с «понуждением к интеграции». Он также говорил, что в Москве намекают на то, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Белоруссия должна будет стать частью России.
Читать в источнике
Оценить1,7K
с чего всё началось
Среди затронутых в ходе приема вопросов, было акцентировано внимание на вопросе цены на российский газ для Беларуси, сообщаетсяна сайте президента Республики Беларусь.Южный Федеральный08:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Общество
Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток
Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
Экономика
Глава Ростуризма призвала власти регионов поддержать внутренний туризм
Глава Ростуризма Зарина Догузова призвала власти регионов выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru 17:32
Общество
Минпросвещения РФ переносит ЕГЭ на более поздние сроки
Министерство просвещения РФ объявило об изменении порядка и сроков сдаич ЕГЭ- 2020 в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
Дагестанские Огни вчера в 16:00
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
Общество
В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом
Газета.Ru 17:12
Политика
Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей еще на три года.
ТАСС 17:35
Происшествия
В Москве один человек погиб при пожаре в элитной сталинке
Один человек погиб во время пожара в сталинском доме на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передает ТАСС.
Российская газета 07:44
Здоровье
В Самарской области снятие ограничений может оказаться под вопросом
14 мая в Самарской области прошло очередное заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
Терра 15:02
Здоровье
Дума предупредила о риске психических расстройств после самоизоляции
«Жизнь после коронавируса может быть осложнена рядом психических расстройств, включая посттравматическое стрессовое расстройство, генерализированное тревожное расстройство, панические настроения, а также соматоформные расстройства», – сказал Менделевич.
Evo-rus.com вчера в 15:47
Общество
Абдулманап Нурмагомедов вышел из комы и заразился коронавирусом
Все про Спорт ру 09:07
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru вчера в 03:51
Авто
Опубликована информация о новинках «АвтоВАЗа» до 2028 года
Два года назад стало известно, что до 2028 года концерн "АвтоВАЗ" планирует наладить выпуск 26 новых моделей авто.
Новые автомобили 10:46
Политика
Украину обвинили в срыве переговоров по прекращению огня в Донбассе
Очередная видеоконференция контактной группы по урегулированию на востоке Украины оказалась на грани срыва из-за позиции Киева.
Lenta.ru 16:51
Гаджеты
19 мая Xiaomi представит глобальную версию MIUI 12
Xaomi представит глобальную версию MIUI 12 на онлайн-мероприятии.
ITZine.ru вчера в 10:20
Политика
МИД потребует от NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
Требования опровергнуть опубликованную информацию о смертности от коронавируса в России будут переданы в редакции газет Financial Times и New York Times, 13 мая заявила представитель МИД России Мария Захарова.
ИА Красная Весна вчера в 15:27
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости вчера в 10:41
Общество
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
РИА Новости вчера в 16:59
Авто
BYD представит для Европы электрокар круче Tesla
В начале текущего года компания BYD представила свой флагманский кроссовер Han.
Car.ru вчера в 09:59
Армия и оружие
Министерство обороны Азербайджана сделало официальное заявление
Армения подрывает работу сопредседателей МГ ОБСЕ – Гаджиев >> В то же время в министерстве, ссылаясь на призыв генерального секретаря ООН о сохранении режима прекращения огня, напоминают армянской стороне, что официальный Ереван сначала должен исполнить требования четырех резолюций Совета безопасности ООН о выводе войск с оккупированных территорий Азербайджана.
Sputnik Азербайджан 14:35
Политика
Депутаты Госдумы стали носить значки для отпугивания вируса
Белые значки на груди законотворцы носят в качестве «отпугивателя» вирусов.
МордовМедиа вчера в 14:48
Общество
Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь
Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ.
Российская газета 04:28
Кино
Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Умерла звезда фильма "А зори здесь тихие" Алла Мещерякова Артистка скончалась на 78-м году жизни.
Экспресс газета 04:25
Происшествия
В Москве умер заразившийся коронавирусом пенсионер, которого медики бросили у подъезда
Умер заразившийся коронавирусной инфекцией 75-летний Евгений Печурин, которого, по словам его дочери, медики бросили у подъезда в Москве.
ТАСС 16:52
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Игры
Ubisoft раздаёт интерактивные музеи Египта и Греции из Assassin’s Creed
Ubisoft решила раздать интерактивные туры из Assassin's Creed Origins (Египет) и Assassin's Creed Odyssey (Греция).
Игромания.ру 13:56
Спорт
Щербакова приняла участие в челлендже Овечкина
Sports.ru вчера в 11:16
Общество
«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» откроются 15 мая
В Петербурге с 15 мая открываются торговые комплексы «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас».
Петербургский дневник 14:47