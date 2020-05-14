с чего всё началось

В феврале Лукашенко сравнивал установленную для Белоруссии цену $127 за тыс. куб. м российского газа с «понуждением к интеграции». Он также говорил, что в Москве намекают на то, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Белоруссия должна будет стать частью России.

Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы

Футбол Экс-глава «Локомотива»: Кикнадзе хочет найти себе «карманного» тренера Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов высказался по поводу возможной отставки Юрия Семина с поста главного тренера "железнодорожников".

Экономика «Аэрофлот» подал заявку на субсидии за февраль-апрель Группа "Аэрофлот" подала заявку в Росавиацию на субсидии из резервного фонда правительства за февраль-апрель, сообщила представитель агентства.

Политика Член парламента Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге Первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип назвал коварным и варварским поступком снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, демонтаж которого произошел в начале апреля.

Наука В Бельгии и Пакистане обнаружены окаменелости «саблезубых» анчоусов В Королевском институте естественных наук Брюсселя хранятся окаменелости древних «саблезубых» анчоусов, обнаруженные учёными в Бельгии и Пакистане.

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,5K

Игры Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной. 629

Происшествия В Благовещенске женщина погибла, выпав с седьмого этажа В МО МВД России «Благовещенский» агентству рассказали, что 15 мая около 5 часов утра в дежурную часть поступило сообщение о том, что из окна 7-го этажа выпала женщина.

Общество Рособрнадзор назвал возможную дату начала сдачи ЕГЭ В настоящее время рассматривается начало основного периода сдачи ЕГЭ с 19 июня и позже, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. 117

Армия и оружие Израиль не решается атаковать российскую авиабазу в Сирии Было решено, что самолет с этим грузом сядет на российской авиабазе, поскольку это гарантирует защиту от Израиля, который мог предпринять попытки сорвать поставку груза из Ирана, передает портал «Мир новостей». 21

Общество Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода "Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг. 2

Общество Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки. 39

Общество Профессор МГУ уволился после письма о домогательствах в вузе Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев принял решение об увольнении после публикации открытого письма против сексуальных злоупотреблений и харассмента в университетской среде. 236

Кино Лука Гуаданьино снимет ремейк «Лица со шрамом» В 1983 году – ремейк с Аль Пачино и Мишель Пфайффер в главных ролях, снятый режиссером Брайаном де Пальмой, стал классикой и получил три номинации на «Золотой глобус». 4

Энергетика «Транснефть» прокомментировала предложение Сечина изменить тариф Напомним, 13 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил рассмотреть вопрос тарифов на транспортировку нефти по нефтепроводам. 105

Политика Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий. 866

Общество Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. 661