Общество
РБКЛукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
В феврале Лукашенко сравнивал установленную для Белоруссии цену $127 за тыс. куб. м российского газа с «понуждением к интеграции». Он также говорил, что в Москве намекают на то, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Белоруссия должна будет стать частью России.
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с чего всё началось
"Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне - ИФ), что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси", - сказал президент, которого цитирует госагентство БелТА.Интерфакс05:36
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 20:35, Ашберн
Футбол
Экс-глава «Локомотива»: Кикнадзе хочет найти себе «карманного» тренера
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов высказался по поводу возможной отставки Юрия Семина с поста главного тренера "железнодорожников".
Газета.Ru вчера в 22:39
Экономика
«Аэрофлот» подал заявку на субсидии за февраль-апрель
Группа "Аэрофлот" подала заявку в Росавиацию на субсидии из резервного фонда правительства за февраль-апрель, сообщила представитель агентства.
Интерфакс 02:30
Политика
Член парламента Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге
Первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип назвал коварным и варварским поступком снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, демонтаж которого произошел в начале апреля.
Известия 19:00
Наука
В Бельгии и Пакистане обнаружены окаменелости «саблезубых» анчоусов
В Королевском институте естественных наук Брюсселя хранятся окаменелости древних «саблезубых» анчоусов, обнаруженные учёными в Бельгии и Пакистане.
Дни24 05:00
Общество
В российских школах отменят общие перемены
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РИА Новости вчера в 17:34
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
Происшествия
В Благовещенске женщина погибла, выпав с седьмого этажа
В МО МВД России «Благовещенский» агентству рассказали, что 15 мая около 5 часов утра в дежурную часть поступило сообщение о том, что из окна 7-го этажа выпала женщина.
Амур.инфо 20:25
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала сдачи ЕГЭ
В настоящее время рассматривается начало основного периода сдачи ЕГЭ с 19 июня и позже, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Rambler News Service 09:12
Армия и оружие
Израиль не решается атаковать российскую авиабазу в Сирии
Было решено, что самолет с этим грузом сядет на российской авиабазе, поскольку это гарантирует защиту от Израиля, который мог предпринять попытки сорвать поставку груза из Ирана, передает портал «Мир новостей».
Вечерний курьер 13:09
Общество
Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода
"Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.
Интерфакс 14:24
Общество
Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем
Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки.
РБК 09:20
Политика
CМИ: научная деятельность Канады в связи с пандемией вызывает интерес иностранных разведок
Исследования Канады в области борьбы с новым коронавирусом могут быть "желанными целями" иностранных разведок.
ТАСС 20:14
Общество
Москва купила крупнейшего производителя масок в России
Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ 19:26
Наука
Ученые впервые вырастили миллионы человеческих клеток в эмбрионе мыши
Ученые впервые смогли в эмбрионе мыши вырастить миллионы человеческих клеток. Этого удалось добиться за счет смешения ДНК.
Актуальные Новости 09:39
Авто
Гражданский Aurus Senat с бельгийскими номерами заметили в Европе
Журналисты опубликовали фотографии Aurus Senat с бельгийскими номерами, который был замечен недалеко от Брюсселя.
Политическая Экспертиза 10:14
Общество
Профессор МГУ уволился после письма о домогательствах в вузе
Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев принял решение об увольнении после публикации открытого письма против сексуальных злоупотреблений и харассмента в университетской среде.
РИА Новости 19:47
Кино
Лука Гуаданьино снимет ремейк «Лица со шрамом»
В 1983 году – ремейк с Аль Пачино и Мишель Пфайффер в главных ролях, снятый режиссером Брайаном де Пальмой, стал классикой и получил три номинации на «Золотой глобус».
МИР 24 16:31
Происшествия
Российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке
Сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко обвиняется властями Шри-Ланки в нарушении местного законодательства за сбор насекомых, ему грозит штраф или большой тюремный срок.
ТАСС 12 мая в 14:06
Общество
СК возбудил дело из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам размещения портретов нацистских деятелей на портале «Бессмертного полка».
Повестка дня 06:29
Энергетика
«Транснефть» прокомментировала предложение Сечина изменить тариф
Напомним, 13 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил рассмотреть вопрос тарифов на транспортировку нефти по нефтепроводам.
ИА Красная Весна вчера в 16:59
Политика
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости 08:57
Здоровье
Еще у 51 человека обнаружили коронавирус в Хабаровском крае
Коронавирус за сутки в Хабаровском крае подтвердился у 51 человека — жителей Хабаровска и Хабаровского района.
EastRussia 05:05
Общество
Летевший из Китая на Кипр лайнер сел в Москве из-за действий Турции
Российская газета вчера в 22:15
Общество
Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток
Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
Энергетика
Биржевые цены на бензин выросли с начала мая на 10%
«Завершение периода федеральных нерабочих дней 11 мая дает надежду на начало восстановления спроса на моторные топлива в России уже в текущем месяце, но по факту насыщать спрос оказалось нечем: нефтяные компании резко снизили производство бензина и по-прежнему отгружают крупные объемы товара на экспорт», — пояснил РБК Турукалов.
РБК вчера в 11:51
Космос
Новая комета SWAN максимально приблизилась к Земле
Новая комета, которая носит название SWAN, приблизилась на минимальное расстояние к Земле.
Известия вчера в 22:47
Единоборства
Джон Джонс бросил вызов Фрэнсису Нганну
FightTime.ru 12:09
Единоборства
Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса
RT на русском 12 мая в 12:53
Игры
Релиз Halo 2: Anniversary состоялся на ПК
Шутер Halo 2: Anniversary вышел на ПК в рамках сборника The Master Chief Collection.
NewInform вчера в 06:21
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 15:57