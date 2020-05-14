с чего всё началось

В феврале Лукашенко сравнивал установленную для Белоруссии цену $127 за тыс. куб. м российского газа с «понуждением к интеграции». Он также говорил, что в Москве намекают на то, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Белоруссия должна будет стать частью России.

Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы

Экономика ЦСР: треть российских компаний ожидает банкротство Более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР). 54

Общество Большинство россиян одобрили меры поддержки, предложенные Путиным Большинство жителей России поддерживают меры, озвученные президентом России Владимиром Путиным, в дни пандемии коронавируса, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 506

Политика Путин провел телефонный разговор с Вучичем Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, поблагодарил его за помощь с COVID-19 и обсудил ряд региональных тем и двустороннее сотрудничество, сообщила администрация Вучича.

Общество В Коми разрешили прогулки и занятия спортом на улице Врио главы Республики Коми Владимир Уйба сообщил о смягчении режима ограничений — в регионе разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по два человека. 21

Армия и оружие Арестович рассказал об оперативном центре ВМСУ и интересах НАТО В эфире одного из украинских телевизионных каналов Арестович отметил, что возведение этого военного штаба якобы напрямую связано с зоной интересов НАТО в Черном и Азовском море.

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,4K

Общество Минздрав хочет перенести модернизацию первичного звена здравоохранения Начало реализации модернизации первичного звена здравоохранения из-за пандемии предлагается перенести на полгода.

Шоу-бизнес Любовь Успенская показала архивный снимок из своей молодости Звезда российской эстрады Любовь Успенская разместила на своей странице «Инстаграма» архивный снимок, сделанный еще в 1979 году в ресторане «Садко» на Брайтон-Бич. 1

Общество Игорь Руденя расскажет о снятии ограничительных мер в Тверской области 14 мая в 21:00 в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь губернатор Игорь Руденя расскажет о постепенном выходе региона из режима ограничений и ответит на актуальные вопросы, связанные с коронавирусом в Тверской области. 9

Общество Москвичей бесплатно проверят на антитела к коронавирусу В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин. 3K

Общество Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы на текущий момент нет, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. 35

Футбол Семин высказался о решении «Локомотива» не продлевать с ним контракт Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о решении руководства клуба не продлевать с ним контракт, срок которого истекает 31 мая.

Политика Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. 317

Спорт В Минспорта предложили регионам план по снятию ограничений Министерство спорта России обратилось в адрес руководителей субъектов страны с предложением рассмотреть план по снятию ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

Политика На желание разработчиков вакцины «служить» США отреагировал Макрон Париж, 14 мая 2020, 16:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон «взволнован» объявлением о том, что фармацевтическая группа Sanofi «будет служить» в первую очередь Соединенным Штатам, если им удастся создать вакцину против COVID-19, сообщает Libération.

Общество Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей. 2

Происшествия Торговый центр загорелся в Ленобласти В Ленинградской области загорелось здание торгового центра.