Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых. Главу государства цитирует агентство БЕЛТА.

Происшествия Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.

Общество Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.

Космос Самые ожидаемые события 2020 года в мире науки Следующий после Curiosity американский марсоход в рамках миссии Mars 2020 отправится к планете в середине года, а в 2021-м он начнёт сбор образцов пород.

Политика Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в самолет МАУ 9 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что прибывшие в Иран члены украинской комиссии по расследованию будут искать обломки российской ракеты ЗРК "Тор", поражение лайнера которой он назвал одной из основных версий.

Экономика В России подорожала аренда жилья За 2019 год ставки аренды жилья в 70 крупнейших городах России выросли в среднем на 5-7 процентов, свидетельствует исследование, проведенное федеральным порталом «Мир квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Армия и оружие Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.

Политика Латвия сняла территориальные претензии к России В 2007 году Латвия сняла свои территориальные претензии к России, что и позволило в итоге заключить договор о границе.

Шоу-бизнес Алла Пугачева прячет под париком черную повязку-оберег Некоторые решили, что из-под парика выбились настоящие волосы артистки, но на самом деле это была черная эластичная повязка шириной в четыре сантиметра.