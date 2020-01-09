Энергетика
Lenta.ruЛукашенко возмутился российскими ценами на нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых. Главу государства цитирует агентство БЕЛТА.
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Лукашенко обвинил Россию в планах продавать Белоруссии нефть по завышенной цене
Известиявчера в 10:43
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Экипаж Николаева остановился на «Дакаре» из-за проблем с двигателем
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Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
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"Американскую историю ужасов" снова продлили.
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В конце прошлого года США впервые на уровне высших военных руководителей признали «полезность» размещения ракет средней дальности в Азии – против Китая.
Общество
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Армия и оружие
Шойгу заявил об успешном выполнении задач на учениях в Чёрном море
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в ходе учений Черноморского и Северного флотов в Чёрном море поставленные задачи были выполнены в полном объёме.
Космос
Самые ожидаемые события 2020 года в мире науки
Следующий после Curiosity американский марсоход в рамках миссии Mars 2020 отправится к планете в середине года, а в 2021-м он начнёт сбор образцов пород.
Политика
Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в самолет МАУ
9 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что прибывшие в Иран члены украинской комиссии по расследованию будут искать обломки российской ракеты ЗРК "Тор", поражение лайнера которой он назвал одной из основных версий.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого снижения.
Экономика
В России подорожала аренда жилья
За 2019 год ставки аренды жилья в 70 крупнейших городах России выросли в среднем на 5-7 процентов, свидетельствует исследование, проведенное федеральным порталом «Мир квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Армия и оружие
Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета
Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.
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Иран и Украина будут вместе расшифровывать черный ящик разбившегося «Боинга»
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка».
Происшествия
В Индии женщина очнулась во время собственных похорон
Политика
Латвия сняла территориальные претензии к России
В 2007 году Латвия сняла свои территориальные претензии к России, что и позволило в итоге заключить договор о границе.
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Для примера: в самом благополучном, советском ещё 1988 году, продолжительность жизни достигла 69,44 года, при том, что в похожих по демографической динамике США этот показатель составил уже тогда 74,77 года.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.