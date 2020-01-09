Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых. Главу государства цитирует агентство БЕЛТА.

Экономика Титов попросил изменить законодательство для помощи золотодобытчикам Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину письмо с просьбой изменить законодательство для устранения проблем золотодобывающих предприятий Забайкальского края, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя господина Титова.

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Политика В России отреагировали на новые версии гибели украинского «Боинга» Версия о внешних причинах катастрофы украинского самолета «Боинг-737» под Тегераном выглядит правдоподобно, считает член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Политика Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.

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Энергетика «Газпром» снижает экспорт в Европу С января 2020 года «Газпром» приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, в первую очередь за счет трехкратного сокращения транзита через Украину.

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