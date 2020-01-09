Энергетика
ГЛАС.RUЛукашенко не договорился с Россией по нефти
Глава государства заявил, что главной причиной разногласий с Россией является высокая цена нефти.
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Лукашенко: Россия предлагает Белоруссии покупать у нее нефть по цене выше мировой
ТАСС09 января в 10:19
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 06:26, Ашберн
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 06:26, Ашберн
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Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отмечает, что у руководства Ирана не было сознательного умысла сбивать украинский авиалайнер Иран признал фактор непреднамеренной человеческой ошибки в ситуации с падением украинского лайнера, назвав его "великой трагедией".