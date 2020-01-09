Глава государства заявил, что главной причиной разногласий с Россией является высокая цена нефти.

Лукашенко не договорился с Россией по нефти

Здоровье Врачи рассказали, как можно распознать рак желудка Как считают врачи, в зоне риска этого вида рака находятся люди, страдающие воспалением слизистой оболочки желудка и язвенной болезнью.

Общество Минпросвещения изменит отметки в школьных аттестатах В школьном аттестате дисциплины музыка, физкультура и изобразительное искусство будут оцениваться не по пятибалльной шкале, а по системе "зачет-незачет", сообщила министр просвещения России Ольга Васильева.

Кино Режиссёр «Венома» и «Zомбилэнд» может снять фильм по Uncharted Кинокомпания Sony Pictures заинтересована в привлечении режиссёра Рубена Флейшера к работе над проектом фильма по видеоигре Uncharted с Томом Холландом, который исполнит роль молодого Нейтана Дрейка.

Политика ЦИК Абхазии проведет повторные выборы президента В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.

Футбол ЦСКА предлагал за Боженика пять млн евро Спортивный директор словацкого клуба «Жилина» Карол Беланик рассказал, что может продать нападающего команды Роберта Боженика за пять миллионов евро.

Биатлон В Оберхофе стартовала женская биатлонная эстафета В немецком Оберхфе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону стартовала женская эстафетная гонка.

Политика Иран отправит данные «черного ящика» сбитого Boeing во Францию Глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил, что Иран намерен отправить записи с "черного ящика" сбитого украинского самолета для расшифровки во Францию, передает агентство IRNA.